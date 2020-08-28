Вторую российскую вакцину от COVID-19 зарегистрируют ускоренно

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В испытаниях принимают участие сто добровольцев. И есть уже первые успехи.

Фото, видео: www.globallookpress.com © Komsomolskaya Pravda

Тема:
Вакцина от COVID-19

Вторую российскую вакцину от коронавируса производства научного центра Роспотребнадзора «Вектор» могут зарегистрировать по ускоренной схеме, так же как и в случае с препаратом Института Гамалеи. Сразу после завершения второго этапа клинических исследований.

Сейчас в испытаниях принимают участие 100 добровольцев. Один из них уже выписан из стационара с подтвержденным иммунитетом к COVID-19.

Между тем, первой российской вакциной «Спутник V» уже заинтересовались на Западе. Запрос о возможности ее закупок в Еврокомиссию направили депутаты ЕС.

Тема:
Вакцина от COVID-19
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