Не платила полгода: После смерти Легкоступовой остался долг за коммуналку

Певица Валентина Легкоступова ушла из жизни, оставив долг за коммунальные услуги в размере 33 тысяч рублей. Как выяснили журналисты телеканала НТВ, заслуженная артистка РФ не оплачивала ЖКХ последние полгода.

Кроме того, стало известно, что после того, как Легкоступова вышла замуж за Юрия Фирсова, супруги буквально заперлись в квартире певицы. По словам племянника вдовца, пара никого не пускала к себе, включая детей.

Как недавно заявил Фирсов, он не претендует на квартиру певицы, которая положена ему по наследству, однако до сих пор не может забрать оттуда личные вещи и деньги. По его словам, на порог жилища его не пускают родственники покойной жены.

Валентина Легкоступова скончалась 14 августа на 55-м году жизни. Певица попала в больницу за неделю до смерти с травмой головы и многочисленными ушибами. Врачи боролись за ее жизнь, сделали ей трепанацию черепа, но спасти не смогли: Легкоступова умерла, не приходя в сознание.

Ее супруг уверяет, что женщина получила увечья из-за того, что упала в ванной в своей квартире. Тем не менее, не все верят в эту версию. Некоторые друзья и близкие артистки обвинили Фирсова в спаивании Легкоступовой и в том, что она отдалилась от своей семьи. Вместе с тем следователи после допроса яхтсмена не нашли оснований для возбуждения уголовного дела.

Ранее 5-tv.ru объяснял, почему Юрий Фирсов странно себя ведет.