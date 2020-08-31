В ожидании приговора: какова арестантская жизнь Михаила Ефремова?

Пока что Пресненский суд столицы РФ не огласил свое решение по делу о резонансном дорожно-транспортном происшествии с участием заслуженного артиста России Михаила Ефремова. В результате него погиб человек, но защита актера пытается доказать, что того не было в момент столкновения за рулем.

Нахождение под домашним арестом чревато растягиванием срока. Так, если бы артист Михаил Ефремов попал в СИЗО, то там один день нахождения приравнивается к полутора дням обычного срока. Дома же счет идет не в пользу Ефремова – два к одному. То есть за 80 дней дома пол сути от «отсидел» своего срока лишь 40 дней. Что он делал все это время?

Прогулки — под запретом

Несмотря на просьбы Михаила Ефремова разрешить ему прогулки на свежем воздухе, суд остался непреклонен. Актер уже несколько недель находится под домашним арестом и гуляет только «возле окна», а также по пути на заседание суда.

Адвокат актера Эльман Пашаев не раз говорил, что на Ефремова надели браслет, позволяющий отслеживать все его перемещения. Однако прогулки тому так и не были разрешены. Поэтому ему приходится дожидаться темноты, чтобы посидеть у открытого окна или выйти на балкон, пишет сайт Teleprogramma.pro. В противном случае он лишь порадует папарацци.

В связи с ухудшением состояния здоровья актера его жена, Софья Ефремова, взялась за питание супруга. Он употребляет много овощей и фруктов, нежирное мясо и овощные котлеты. За готовку отвечает домработница Михаила Ефремова, а супруга арестанта взяла на себя отбор продуктов в магазинах и на рынках.

Михаила Ефремова в домашнем заключении регулярно навещает его сын актер Никита Ефремов. Они проводят время за обсуждением последних новостей и матчей «Спартака», а также просмотром фильмов и сериалов.

Жена освежает домашнюю библиотеку Ефремова, который сильно увлекся чтением.

Постоянный контроль

Не только журналисты и фанаты дежурят у дома Михаила Ефремова и здания суда, когда он приезжает на заседания. Адвокат Эльман Пашаев заявлял, что видел слежку со стороны людей в штатском.

Что его ждет?

Большинство экспертов полагает, что Ефремову может грозить до 12 лет в колонии, хотя ему могут дать и условный срок. Впрочем, более оптимистичные прогнозы юристов таковы, что актер получит шесть-семь лет в колонии-поселении, где сможет жить в достаточно комфортных условиях.

Дело в том, что в колониях-поселениях можно пользоваться деньгами, разрешено улучшать жилищные условиях в комнате, нет строгого надзора, разрешены свидания. А вот выпить там не удастся — алкоголь под запретом. Состояние здоровья и неспособность к тяжелому физическому труду могут привести его на работу в библиотеку.

Хитрости адвоката

Ранее Эльман Пашаев указал на нестыковки в деле Ефремова и заверил, что видео после момента ДТП было подделано. Он продолжает строить защиту на идее, что Ефремов мог в какой-то момент поменяться с неким неизвестным местами, и во время ДТП его за рулем не было. Кроме того, следуя советам своего представителя, Ефремов отказался от признания своей вины, хотя ранее записал такое видео для семьи пострадавших.

Очередное заседание суда по делу ДТП с Ефремовым было перенесено на 31 августа, когда актер официально отказался от услуг своего адвоката. Это время было ему дано, чтобы артист успел найти себе нового защитника. Однако тот вскоре возобновил контракт с Пашаевым, что представитель семьи Александр Добровинский счел попыткой затянуть дело.

Ранее 5-tv.ru писал об обвинениях Никиты Джигурды в адрес адвоката потерпевших по делу Ефремова.