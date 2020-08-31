Туристы сняли на видео огромный смерч в Крыму

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Воронка диаметром несколько десятков метров показала свою мощь в окрестностях Евпатории.

Фото, видео: Instagram @more.kryma; 5-tv.ru

Тема:
Погода

Погодные аномалии сейчас наблюдают и в Крыму - туристы сняли на видео огромный смерч.

Воронку диаметром несколько десятков метров заметили в окрестностях Евпатории. Чудом обошлось без разрушений и пострадавших.

А в Сочи прогнозируют аномальную жару. В ближайшие два дня температура поднимется до плюс 37-ми. Туристов предупреждают об опасности тепловых ударов. В МЧС готовятся к вспышке новых очагов лесных пожаров.

Очень жарко и в Москве. В последний день лета воздух прогреется до 29-ти градусов. А вот первого сентября будут уже более привычные в это время +20.

А Петербург заливают дожди. Впервые за три года количество осадков превысило летнюю норму.

Тема:
Погода
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