Туристы сняли на видео огромный смерч в Крыму
Воронка диаметром несколько десятков метров показала свою мощь в окрестностях Евпатории.
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Фото, видео: Instagram @more.kryma; 5-tv.ru
Погодные аномалии сейчас наблюдают и в Крыму - туристы сняли на видео огромный смерч.
Воронку диаметром несколько десятков метров заметили в окрестностях Евпатории. Чудом обошлось без разрушений и пострадавших.
А в Сочи прогнозируют аномальную жару. В ближайшие два дня температура поднимется до плюс 37-ми. Туристов предупреждают об опасности тепловых ударов. В МЧС готовятся к вспышке новых очагов лесных пожаров.
Очень жарко и в Москве. В последний день лета воздух прогреется до 29-ти градусов. А вот первого сентября будут уже более привычные в это время +20.
А Петербург заливают дожди. Впервые за три года количество осадков превысило летнюю норму.
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