Туристы сняли на видео огромный смерч в Крыму

Погодные аномалии сейчас наблюдают и в Крыму - туристы сняли на видео огромный смерч.

Воронку диаметром несколько десятков метров заметили в окрестностях Евпатории. Чудом обошлось без разрушений и пострадавших.

А в Сочи прогнозируют аномальную жару. В ближайшие два дня температура поднимется до плюс 37-ми. Туристов предупреждают об опасности тепловых ударов. В МЧС готовятся к вспышке новых очагов лесных пожаров.

Очень жарко и в Москве. В последний день лета воздух прогреется до 29-ти градусов. А вот первого сентября будут уже более привычные в это время +20.

А Петербург заливают дожди. Впервые за три года количество осадков превысило летнюю норму.