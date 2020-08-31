Почему лето-2020 назвали «розово-красным», и какая погода ждет россиян осенью?

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд подвел итоги уходящего лета, а также рассказал, какой погоды стоит ожидать населению страны осенью-2020.

В ходе пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» эксперт отметил, что прошедшему лету дали необычное название «розово-красное». Обусловлено это тем, что в июне, июле и августе почти на всей территории страны среднесуточная температура воздуха была значительно выше нормы. Вследствие этого на карте температур преобладают розовые и красные цвета.

«Везде вы видите розовый и красный цвет. Это значит, что температура была около и выше нормы… Особенно жаркими были северные регионы», — заметил Вильфанд.

Как это не удивительно, но с наступлением осени сильного похолодания ожидать не приходится. По оценке эксперта, температура воздуха в сентябре будет выше нормы, а в отдельных областях воцарится жара.

«Температура на всей территории страны ожидается выше нормы. На один, на два градуса», — заявил синоптик.

Роман Вильфанд отнес Республику Коми, Архангельскую область, Ямало-Ненецкий округ, Таймыр и север Якутии к регионам, где бабье лето также порадует россиян.

По прогнозам эксперта, количество осадков в большинстве областей России колеблется в пределах нормы. Дефицит может наблюдаться лишь на юге Урала и западной Сибири, на Тихоокеанском побережье Краснодарского края и в Забайкалье. Избыток — на севере европейской территории РФ, а также в северных регионах Якутии.

«Прогноз аномалии температуры на первые пять дней [сентября]. В Ростовской, Воронежской, Белгородской, Липецкой областях температура будет около 35 градусов. Южнее — температурный фон такой же. Это будет касаться и всего Северо-Кавказского федерального округа и Нижней Волги. Очень тепло будет в Приморском федеральном округе. Там температура будет выше нормы на восемь-десять градусов. Но к концу пятидневники погода придет в норму», — заключил Вильфанд.

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