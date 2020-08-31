Климатолог предсказала России суровую зиму
Екатерина Пестрякова полагает, что для скорого прихода холодов есть объективные причины.
Фото: www.globallookpress.com / Annette Riedl
Прошлая зима на большей части территории России была мягкой и бесснежной. Зимой 2020/2021 этого ждать не стоит, так что стоит уже начать утеплять жилище и разбирать зимний гардероб. Мнение климатолога и синоптика Екатерины Пестряковой привел портал URA.RU.
Метеоролог полагает, что после длинной и теплой весны, а затем — жаркого лета рассчитывать на слабую зиму не стоит. Первые серьезные морозы можно будет ждать уже в самом начале ноября.
«Морозы окажутся серьезными, но не думаю, что они продлятся всю зиму. Судя по долгим дождям, будут и оттепели», — обнадежила ненавистников холодов климатолог.
Гидрометцентр России считает, что прохладным может оказаться и осень, хотя предварительно говорилось, что нас ждет небольшое «бабье лето». На деле же жаркими будут лишь несколько дней, а потом мороз все равно будет.
«Думаю, в этом году в ноябре зима уже начнется», — сообщила Пестрякова.
Точный прогноз погоды на осень будет известен в начале сентября.
Ранее 5-tv.ru писал, что ученые предрекли России постоянные погодные аномалии.
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