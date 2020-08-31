Как будет выглядеть учебный процесс в школах, рассказала глава Роспотребнадзора

Глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключает возвращения в России дистанционного обучения. Об этом она заявила, выступая накануне начала нового учебного года в эфире одного из федеральных телеканалов.

«Да, это может быть. Но так же, как и при гриппе, как при других респираторных инфекциях», — сказала Попова.

Она отметила, что подобный механизм «разрыва эпидемиологической цепочки» используется в России уже не один год.

По словам главы Роспотребнадзора, на сегодняшний день эпидситуация в стране позволяет начать учебный процесс в очном режиме, однако при малейшем ухудшении самочувствия ученикам запрещается появляться в школе — до тех пор, пока медики поставят точный диагноз.

Анна Попова также пояснила, что, вопреки слухам, школьникам не нужно будет находиться в учебном заведении в маске, но всем обязательно будут регулярно измерять температуру. Она рассказала также, что уроки будут проходить по специально разработанному «ступенчатому» расписанию, чтобы свести к минимуму контакты учеников. Это же касается и питания детей.

Говоря о ситуации с COVID-19 в целом по стране, глава Роспотребнадзора отметила, что сейчас она стабильна, однако наблюдается несколько отдельных вспышек. В будущем, по словам Поповой, необходимо готовиться к «разным вариантам» развития событий.

«Мы должны быть готовы к самым разным вариантам, собственно, это сегодня и происходит. Но если мы будем соблюдать правила, <…> изменений произойти не должно», — цитирует чиновницу ТАСС.

Ранее, как писал 5-tv.ru, министр здравоохранения Михаил Мурашко объявил, что прививать детей от COVID-19 в этом году не планируется, поскольку действие вакцины изучено пока еще не до конца.