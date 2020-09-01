Сирийские ПВО ночью отразили ракетную атаку на Дамаск

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Огонь велся со стороны Голанских высот.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ammar Safarjalani; 5-tv.ru

Тема:
Война в Сирии

Сирийские ПВО этой ночью отразили ракетную атаку в пригородах Дамаска.

Как сообщает сирийское государственное информагенство огонь велся со стороны Голанских высот, где находятся израильские войска. Несколько ракет были уничтожены в воздухе, однако некоторые достигли целей. В результате погибли двое сирийских военных, семеро ранены. В армии обороны Израиля от комментариев отказались.

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