Сирийские ПВО ночью отразили ракетную атаку на Дамаск
Огонь велся со стороны Голанских высот.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Ammar Safarjalani; 5-tv.ru
Сирийские ПВО этой ночью отразили ракетную атаку в пригородах Дамаска.
Как сообщает сирийское государственное информагенство огонь велся со стороны Голанских высот, где находятся израильские войска. Несколько ракет были уничтожены в воздухе, однако некоторые достигли целей. В результате погибли двое сирийских военных, семеро ранены. В армии обороны Израиля от комментариев отказались.
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