Сирийские ПВО ночью отразили ракетную атаку на Дамаск

Сирийские ПВО этой ночью отразили ракетную атаку в пригородах Дамаска.

Как сообщает сирийское государственное информагенство огонь велся со стороны Голанских высот, где находятся израильские войска. Несколько ракет были уничтожены в воздухе, однако некоторые достигли целей. В результате погибли двое сирийских военных, семеро ранены. В армии обороны Израиля от комментариев отказались.