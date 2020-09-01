Видео: в Томской области град выпал размером с перепелиное яйцо
Сразу несколько регионов России накрыли ураганы, град и ливни.
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Фото, видео: ТАСС / Zuma; 5-tv.ru
Сразу несколько российских регионов оказались во власти непогоды.
В Томской области прошли сильнейшие ливни, выпал крупный град. Очевидцы сообщают, что льдины достигали размера с перепелиное яйцо. Людям пришлось спасаться бегством.
В Тверской области ураганный ветер и ливень. Повалены десятки деревьев, несколько районов остались без света из-за обрыва линий электоропередачи. А в поселке Вески выпал град размером с теннисный мяч. Повреждены автомобили, выбиты стекла в домах. Похожая ситуация и в Свердловской области. Сразу в двух районах градом уничтожен урожай на дачных участках.
В Воронежской области. Из-за аномальной для начала осени жары объявлено штормовое предупреждение. Сегодня в регионе столбик термометра поднимется до отметки плюс сорок градусов.
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