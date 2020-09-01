«Бомж с потерей памяти» — Сатановского возмутило поведение Ефремова в суде

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Татьяна Меркер
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Политолог вышел из себя и обругал действия артиста и его адвоката Эльмана Пашаева.

«Бомж с потерей памяти» — Сатановского возмутило поведение Ефремова в суде

Фото: ТАСС / Гердо Владимир

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

Политолог Евгений Сатановский не смог остаться в стороне от обсуждения резонансного ДТП с участием Михаила Ефремова. В своем телеграм-канале он опубликовал длинный текст, в котором осудил действия актера и его адвоката, назвав слушанье по делу «гнусным спектаклем».

Особенно Сатановского возмутили показания о том, что в салоне автомобиля на пассажирском сидении якобы находился еще кто-то.

«Сколько человек ехало в машине Михаила Ефремова, садилось на все ее сиденья, видело, как туда кто-то сел, проходило мимо, когда из нее кто-то выходил — естественно, вылезая с водительского места?! Там что, не джип, а автобус был экскурсионный?» — вопрошал политолог.

Самого артиста он назвал «бомжом с потерей памяти, алкашом и наркопотребителем в особо крупных масштабах» и пожелал Ефремову «пропасть куда-нибудь».

Досталось и адвокату актера Эльману Пашаеву. Политолог разгневался от методов его работы и аргументов в суде в защиту Ефремова. Отметил, что таких людей как Пашаев не должно быть в адвокатуре, в жизни вообще и в адвокатуре тем более.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, сидел или не сидел Ефремов и где: суд выслушал свидетелей с двух сторон.

Тема:
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