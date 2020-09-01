«Когда отсижу, тогда и оплачу»: Ефремов о требовании сына Захарова отправить актера в тюрьму на 8 лет
В ходе очередного заседания Пресненского суда Москвы стало известно, что старший сын погибшего в ДТП на Смоленской площади, уменьшил сумму иска к артисту.
Фото: ТАСС / Гердо Владимир
Старший сын Сергея Захарова заявил в Пресненском суде Москвы во время очередного заседания по делу о «пьяном» ДТП с участием Михаила Ефремова, о том, что намерен добиваться реального наказания для актера — восьми лет лишения свободы.
Кроме этого мужчина уменьшил сумму иска к артисту — теперь она составляет семь миллионов 300 тысяч, что на 200 тысяч рублей меньше заявленной суммы.
Услышав это, актер очень тихо произнес: «Когда восемь лет отсижу, тогда заплачу».
Его адвокат Эльман Пашаев, напротив, назвал старшего сына Захарова «красавчиком».
Все остальные родственники погибшего отказались от денежных компенсаций от Ефремова.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что к Михаилу Ефремову на суде неожиданно вернулась память.
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