«Когда отсижу, тогда и оплачу»: Ефремов о требовании сына Захарова отправить актера в тюрьму на 8 лет

Старший сын Сергея Захарова заявил в Пресненском суде Москвы во время очередного заседания по делу о «пьяном» ДТП с участием Михаила Ефремова, о том, что намерен добиваться реального наказания для актера — восьми лет лишения свободы.

Кроме этого мужчина уменьшил сумму иска к артисту — теперь она составляет семь миллионов 300 тысяч, что на 200 тысяч рублей меньше заявленной суммы.

Услышав это, актер очень тихо произнес: «Когда восемь лет отсижу, тогда заплачу».

Его адвокат Эльман Пашаев, напротив, назвал старшего сына Захарова «красавчиком».

Все остальные родственники погибшего отказались от денежных компенсаций от Ефремова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что к Михаилу Ефремову на суде неожиданно вернулась память.