«Когда отсижу, тогда и оплачу»: Ефремов о требовании сына Захарова отправить актера в тюрьму на 8 лет

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Нюра Незванова
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В ходе очередного заседания Пресненского суда Москвы стало известно, что старший сын погибшего в ДТП на Смоленской площади, уменьшил сумму иска к артисту.

«Когда отсижу, тогда и оплачу»: Ефремов о требовании сына Захарова отправить актера в тюрьму на 8 лет

Фото: ТАСС / Гердо Владимир

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

Старший сын Сергея Захарова заявил в Пресненском суде Москвы во время очередного заседания по делу о «пьяном» ДТП с участием Михаила Ефремова, о том, что намерен добиваться реального наказания для актера — восьми лет лишения свободы.

Кроме этого мужчина уменьшил сумму иска к артисту — теперь она составляет семь миллионов 300 тысяч, что на 200 тысяч рублей меньше заявленной суммы.

Услышав это, актер очень тихо произнес: «Когда восемь лет отсижу, тогда заплачу».

Его адвокат Эльман Пашаев, напротив, назвал старшего сына Захарова «красавчиком».

Все остальные родственники погибшего отказались от денежных компенсаций от Ефремова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что к Михаилу Ефремову на суде неожиданно вернулась память.

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