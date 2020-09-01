«Могла отвести от себя смерть»: Таролог о трагической гибели Легкоступовой

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Алина Потёмкина
Эксклюзив 795

Ведунья раскрыла, что случилось с артисткой на самом деле — трагическая случайность или смерть от чьего-то злого умысла.

Фото, видео: Instagram @legkostupovavalentina; 5-tv.ru

Тема:
Умерла Валентина Легкоступова

Смерть певицы Валентины Легкоступовой до сих пор не дает покоя ее многочисленным поклонникам. Артистка скончалась в расцвете лет — ей было всего 54 года. Родственники звезды возлагают вину за ее гибель на последнего мужа — Юрия Фирсова. Именно он был с ней в доме, когда приехавшая дочь артистки нашла ее с пробитой головой. После госпитализации певица впала в кому, вернуть ее к жизни врачи так и не смогли. Сам вдовец утверждает, что его возлюбленная поскользнулась в ванной.

Знаменитая исполнительница хита «Ягода-Малина» могла избежать трагической гибели. Об этом 5-tv.ru рассказала ведунья, таролог Саона. По ее словам, спасти любимицу публики могло обращение к магии.

«Карты говорят, что, если бы она была предупреждена о том, что что-то плохое и смертельное есть за ее спиной, она могла бы повернуть свою судьбу в другую сторону и отвести от себя смерть. Если бы она обратилась к магии, сделала расклад своих карт, она узнала бы о том, что этот несчастный случай есть», — поведала Саона.

Также она добавила, что в смерти артистки никто не виноват. Во всяком случае, карты не указывают на то, что Легкоступовой не стало по велению чьего-то злого умысла.

«Это был несчастный случай, здесь никто не виновен. Я не вижу здесь виновного человека — ни мужчины, ни женщины», — заявила таролог.

Валентина Легкоступова умерла 14 августа после недели пребывания в коме. Она потеряла сознание уже в больнице, куда ее привезли с травмой головы. Нашедшая ее дома дочь утверждала, что мать была в состоянии алкогольного опьянения, хотя в  жизни никогда не выпивала. С ней был ее последний муж Юрий Фирсов. Родные Легкоступовой винят его в спаивании артистки и ее гибели.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что дочь Легкоступовой получала угрозы от Фирсова незадолго до смерти певицы.

Тема:
Умерла Валентина Легкоступова
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