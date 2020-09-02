Дочь Легкоступовой озвучила результаты вскрытия тела матери

Дочь погибшей при странных обстоятельствах певицы Валентины Легкоступовой Анетта Бриль впервые озвучила результаты вскрытия тела матери. Как пишет ФАН, причиной смерти артистки стала закрытая черепно-мозговая травма и ушиб головного мозга.

«Возможно, об этом еще нельзя говорить, ведь следствие идет. Но, по результатам вскрытия, мама умерла из-за закрытой черепно-мозговой травмы и ушиба головного мозга тяжелой степени», — сказала Бриль.

При этом наследницу певицы возмутило, как мог Юрий Фирсов, последний муж Легкоступовой, не обратиться за помощью к медикам, зная о том, что его возлюбленная упала и, вероятно, ударилась головой.

«Как можно было не вызвать скорую, если твоя любимая женщина упала, если у нее появились синяки!» — возмущалась дочь артистки.

Валентина Легкоступова скончалась в больнице 14 августа, не приходя в сознание. В госпиталь 54-летнюю певицу доставили с тяжелой травмой головы. Нашедшая ее дома дочь утверждала, что мать была в состоянии алкогольного опьянения, хотя в жизни никогда не выпивала. С ней был ее последний муж Юрий Фирсов. Родные Легкоступовой винят его в спаивании артистки и ее гибели.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, о шансе Валентины Легкоступовой избежать трагической гибели.