Дочь Легкоступовой озвучила результаты вскрытия тела матери

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Алина Потёмкина
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По ее словам, когда она нашла ее дома за неделю до смерти, у певицы были множественные синяки.

Дочь Легкоступовой озвучила результаты вскрытия тела матери

Фото: Instagram @legkostupovavalentina

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Дочь погибшей при странных обстоятельствах певицы Валентины Легкоступовой Анетта Бриль впервые озвучила результаты вскрытия тела матери. Как пишет ФАН, причиной смерти артистки стала закрытая черепно-мозговая травма и ушиб головного мозга.

«Возможно, об этом еще нельзя говорить, ведь следствие идет. Но, по результатам вскрытия, мама умерла из-за закрытой черепно-мозговой травмы и ушиба головного мозга тяжелой степени», — сказала Бриль.

При этом наследницу певицы возмутило, как мог Юрий Фирсов, последний муж Легкоступовой, не обратиться за помощью к медикам, зная о том, что его возлюбленная упала и, вероятно, ударилась головой.

«Как можно было не вызвать скорую, если твоя любимая женщина упала, если у нее появились синяки!» — возмущалась дочь артистки.

Валентина Легкоступова скончалась в больнице 14 августа, не приходя в сознание. В госпиталь 54-летнюю певицу доставили с тяжелой травмой головы. Нашедшая ее дома дочь утверждала, что мать была в состоянии алкогольного опьянения, хотя в жизни никогда не выпивала. С ней был ее последний муж Юрий Фирсов. Родные Легкоступовой винят его в спаивании артистки и ее гибели.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, о шансе Валентины Легкоступовой избежать трагической гибели.

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