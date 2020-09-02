Дочь Легкоступовой озвучила результаты вскрытия тела матери
По ее словам, когда она нашла ее дома за неделю до смерти, у певицы были множественные синяки.
Фото: Instagram @legkostupovavalentina
Дочь погибшей при странных обстоятельствах певицы Валентины Легкоступовой Анетта Бриль впервые озвучила результаты вскрытия тела матери. Как пишет ФАН, причиной смерти артистки стала закрытая черепно-мозговая травма и ушиб головного мозга.
«Возможно, об этом еще нельзя говорить, ведь следствие идет. Но, по результатам вскрытия, мама умерла из-за закрытой черепно-мозговой травмы и ушиба головного мозга тяжелой степени», — сказала Бриль.
При этом наследницу певицы возмутило, как мог Юрий Фирсов, последний муж Легкоступовой, не обратиться за помощью к медикам, зная о том, что его возлюбленная упала и, вероятно, ударилась головой.
«Как можно было не вызвать скорую, если твоя любимая женщина упала, если у нее появились синяки!» — возмущалась дочь артистки.
Валентина Легкоступова скончалась в больнице 14 августа, не приходя в сознание. В госпиталь 54-летнюю певицу доставили с тяжелой травмой головы. Нашедшая ее дома дочь утверждала, что мать была в состоянии алкогольного опьянения, хотя в жизни никогда не выпивала. С ней был ее последний муж Юрий Фирсов. Родные Легкоступовой винят его в спаивании артистки и ее гибели.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, о шансе Валентины Легкоступовой избежать трагической гибели.
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