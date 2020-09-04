Фанат Бузовой, захвативший заложников в «Альфа-банке», признан невменяемым
Мужчина может избежать уголовной ответственности.
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Фото, видео: Известия / Андрей Эрштрем; Instagram @buzova86, @fedor_pimenov
Алексей Барышников, который захватил отделение «Альфа-банка» в центре Москвы, признан невменяемым. Об этом ТАСС заявил адвокат мужчины Максим Кичигин.
«Подтверждаю, мой подзащитный Алексей Барышников экспертами из института имени Сербского признан невменяемым. Суд может освободить его от уголовной ответственности, отправив на принудительное лечение», — сообщил юрист.
По словам Кичигина, в скором времени все материалы дела будут направлены в прокуратуру для утверждения постановления о принудительных мерах медицинского характера.
Инцидент с захватом заложников произошел 23 мая. Молодой человек ворвался в офис банка на Земляном Валу и, угрожая подорвать помещение, взял в заложники одного из посетителей. Четырем сотрудникам организации удалось нажать тревожную кнопку и покинуть отделение «Альфа-банка» до того, как мужчина заблокировал двери. Злоумышленник был арестован на два месяца.
По факту произошедшего Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 206 УК РФ «Захват заложника».
К слову, мужчина является страстным поклонником Ольги Бузовой и неоднократно требовал встречи со звездой.
Ранее 5-tv.ru писал, что начальник отдела полиции в Казани устроил стрельбу по своим подчиненным.
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