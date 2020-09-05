Во что для Германии может вылиться отказ от «Северного потока — 2»?

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Алина Потёмкина
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Немецкие экономисты подсчитали возможные убытки для страны, если проект будет остановлен.

Во что для Германии может вылиться отказ от «Северного потока — 2»?

Фото: www.globallookpress / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ruStefan Sauer

Тема:
Северный поток — 2

Возможная остановка газопровода «Северный поток — 2» приведет к колоссальным убыткам для Германии и сокращению количества рабочих мест. Об этом немецкому изданию Tagesschau заявил глава Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес.

«Полная потеря инвестиций в оба трубопровода может привести к миллиардным убыткам для отдельных европейских компаний и будет стоить рабочих мест, особенно в Восточной Германии», — предупредил Хермес.

Кроме того, генеральный директор газового объединения Zukunft Erdgas Тим Келлер отметил, что такое развитие событий приведет к удорожанию газа в Европе.

«Если будет остановка, цены на газ в ЕС заметно вырастут, поскольку сокращение поставок приведет к росту цен», — говорит Келер.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, немецкий политик и потенциальный лидер ХДС/ХСС Фридрих Мерц выступил с заявлением о наложении двухлетнего моратория на строительство «Северного потока — 2». Причиной тому послужили новые данные ФРГ по инциденту с Алексеем Навальным. Однако, как пишет «Экономика сегодня», канцлер Германии Ангела Меркель ранее заявляла, что вопросы газопровода и «отравления» российского блогера должны рассматриваться отдельно.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа на борту самолета Томск — Москва. Экипаж воздушного судна совершил вынужденную посадку в Омске, где блогера на скорой помощи увезли в местную больницу. Навальный поступил в реанимацию в тяжелом состоянии, позже его ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Омские медики ядов и их следов в организме блогера не обнаружили. По их версии, у мужчины произошло нарушение обмена веществ, которое вызвало резкое понижение сахара в крови.

22 августа Навального вывезли в Германию, где положили в берлинскую клинику «Шарите». 2 сентября правительство Германии заявило о том, что Навальный якобы был отравлен веществом из группы «Новичок». В частности, в документе шла речь о том, что во взятых у блогера образцах были выявлены: «недвусмысленные доказательства химического отравляющего вещества нервно-паралитического действия группы «Новичок». Однако ни что за образцы были исследованы, ни что именно обнаружено — само вещество или его следы, или последствия воздействия вещества, в документе не указано.

Тема:
Северный поток — 2
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