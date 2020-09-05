Немецкий политик и потенциальный лидер ХДС/ХСС Фридрих Мерц выступил с заявлением о наложении двухлетнего маратория на строительство «Северного потока — 2».

К слову, Мерц является внутрипартийным конкурентом Ангелы Меркель давно. В начале двухтысячных он был лидером партии, на выборах 2018 года он только во втором туре уступил пост. При этом у него был серьезный результат — 48,2%, поэтому его можно назвать влиятельной персоной у немецких консерваторов, устами которых похоже и говорит Мерц.

Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров считает, что последние политические заявления как Ангелы Меркель, так и других немецких политиков является не чем иным, как продолжение давления против российского газового проекта, а процесс этот начался не сейчас. Для отказа от «Северного потока», в который вложены миллиарды евро и который вписан в энергетическую стратегию не только Германии, но и всего Евросоюза, нужны очень весомые аргументы. Поэтому заявление Фридриха Мерца эксперт называет «полурешением».

«Атмосфера в наших отношениях с Германией испорчена. Сразу после заявления Меркель немецкие «Зеленые» начали говорить о том, что нужно остановить строительство «Северного потока-2», — подчеркнул Федоров в комментарии «Экономике сегодня».

Эксперт уверен, что при всей сложившейся ситуации у России больше козырей на руках, поэтому шансы отбить нападки на «Северный поток — 2» велики.