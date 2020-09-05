Порошенко назвал российские санкции «государственной наградой»
Правительство РФ расширило персональные санкции в отношении граждан Украины 4 сентября.
Закрыть
Смотрите также:
Живущие в Крыму украинцы рассказали в ООН о жизни на полуострове
«Этой девушке 18 есть?» — Стройная как тростиночка Пугачева отожгла на танцполе
Ширвиндт прокомментировал инцидент с Меньшиковым на прощании с Андреевым
Евгений Петросян перестал стесняться стильной молодой жены — семейное фото
«Очень странная девица»: кого бросила Лиана Волкова ради сына певицы Валерии?
Задремавшей россиянке в рот заползла змея. Ее достали медики — видео (18+)
«Ты просто сдала, мать!» — Иван Ургант высмеял Ксению Собчак «без всего»
«В этом деле поставлена точка!» — Добровинский уверен в победе по делу Ефремова
В Роспотребнадзоре обозначили «финальную точку» в снятии ограничений в РФ
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 3 сентября, для всех знаков зодиака
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Тарас Петренко; Facebook @petroporoshenko
Экс-президент Украины Петр Порошенко сравнил введенные в отношении него Россией персональные санкции с государственной наградой. Об этом бывший глава государства, а ныне депутат Верховной рады, заявил на встрече с жителями Дрогобыч во Львовской области.
«Россия ввела персональные санкции против Петра Порошенко. Это как государственная награда, я считаю. А кроме того, ввела персональные санкции против Олега Синютки, персональные санкции против Степана Кубова и против многих других патриотов. Это — как знак качества», — сказал Порошенко.
Как ранее сообщал 5-tv.ru, накануне правительство РФ расширило персональные санкции в отношении Украины. В список, в частности, попал бывший президент Незалежной Петр Порошенко. Впервые специальные экономические меры в отношении 322 физических и 68 юрлиц Украины Москва ввела в конце 2018 года. Тогда в санкционный список вошли, в частности, глава украинского МВД Арсен Аваков, министр обороны Степан Полторак, а также глава СБУ Василий Грицак. Это был зеркальный ответ на аналогичные действия со стороны Киева. Они подразумевают блокировку на территории России денежных счетов и имущества, а также запрет на вывод капитала из РФ.
- 5 сент
- Киев инициировал срочную встречу Контактной группы по Донбассу
- 4 сент
- Петр Порошенко попал под российские санкции
- 4 сент
- «Хамство с бескультурием»: стилист подвергла критике манеры и одежду Зеленского
- 3 сент
- Александра Лукашенко внесли в базу «Миротворец»
- 2 сент
- Лавров заявил о 200 украинских экстремистах на территории Белоруссии
- 1 сент
- Тихановская ответила на вопрос о принадлежности Крыма
- 1 сент
- ООН запросила дополнительные данные о водоснабжении Крыма
- 29 авг
- «Укропами» не называли»: как Украина связана с задержанием россиян в Белоруссии?
- 27 авг
- Радикалы расстреляли автобус с членами движения «Патриоты — за жизнь» под Харьковом
- 27 авг
- Видео: Под Харьковом неизвестные расстреляли автобус с людьми
Читайте также
88%
-0.29 89.04
-0.10
Нашли ошибку?