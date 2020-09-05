Порошенко назвал российские санкции «государственной наградой»

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Светлана Александрова
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Правительство РФ расширило персональные санкции в отношении граждан Украины 4 сентября.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Тарас Петренко; Facebook @petroporoshenko

Тема:
Украинский кризис

Экс-президент Украины Петр Порошенко сравнил введенные в отношении него Россией персональные санкции с государственной наградой. Об этом бывший глава государства, а ныне депутат Верховной рады, заявил на встрече с жителями Дрогобыч во Львовской области.

«Россия ввела персональные санкции против Петра Порошенко. Это как государственная награда, я считаю. А кроме того, ввела персональные санкции против Олега Синютки, персональные санкции против Степана Кубова и против многих других патриотов. Это — как знак качества», — сказал Порошенко.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, накануне правительство РФ расширило персональные санкции в отношении Украины. В список, в частности, попал бывший президент Незалежной Петр Порошенко. Впервые специальные экономические меры в отношении 322 физических и 68 юрлиц Украины Москва ввела в конце 2018 года. Тогда в санкционный список вошли, в частности, глава украинского МВД Арсен Аваков, министр обороны Степан Полторак, а также глава СБУ Василий Грицак. Это был зеркальный ответ на аналогичные действия со стороны Киева. Они подразумевают блокировку на территории России денежных счетов и имущества, а также запрет на вывод капитала из РФ.

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Украинский кризис
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