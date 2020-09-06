Слабоумие и отвага: президентская гонка в США набирает обороты

В Америке, которая хорошо известна своим умением насаждать демократию по всему миру, демократией уже судя по всему и не пахнет. Ежедневные сводки, которые приходят оттуда, больше напоминают гражданскую войну. А схватка демократов и республиканцев, накануне выборов, становится все яростнее.

Глупо было бы предполагать, что Дональд Трамп сдаст власть… А его главный конкурент Джо Байден хоть и хочет в Белый дом, но судя по всему не знает, как это сделать… Ибо продолжает гнуть линию, которая оказалась провальной для предыдущего конкурента Трампа — Хиллари Клинтон.

Ну а пока «паны дерутся — чубы трещат», как известно, у холопов на улицах простых американских городов, где население уже не делится по цвету кожи, а делится по приверженности BLM или отрицанию этой глупости. Елена Норкунайте продолжит.

В штате Висконсин еще не определились с фаворитом президентской гонки. Джо Байден приехал в Кеношу спустя два дня после визита своего главного оппонента. Крыть козыри, на которые Дональд Трамп в прямом смысле не скупился.

«Мы предоставим один миллион долларов правоохранителям Кеноши. Я также выделяю почти четыре миллиона долларов на поддержку малого бизнеса и более 42 миллионов долларов на общественную безопасность штата», — кричал с трибуны Трамп.

Недоброжелатели скажут про Байдена: поздно спохватился — и будут правы. И теперь он атакует по самым болевым точкам американского общества — обвиняет оппонента почти в расизме.

«Что, по мнению Трампа, произойдет, если он продолжит раздувать пламя ненависти и раскола в нашем обществе? Он бездумно поощряет насилие», — слабо парирует Байден.

В Кеноше Байден, как утверждается, встретился с семьей Джейкоба Блейка — афроамериканца, которому полицейские, так поддерживаемые Трампом, семь раз выстрелили в спину, когда тот потянулся за ножом. Говорит, он — жертва.

А Трамп встречался с владельцем старейшего в Висконсине магазина, который мародеры сожгли дотла.

«Мы поможем вам отстроиться!» — пообещал президент.

Видимо на деньги, которые Трамп отберет у больших городов. Президент США решил лишить Нью-Йорк, Вашингтон, Сиэтл и Портленд федерального финансирования. Власти там, по мнению Трампа, плохо боролись с насилием на улицах. А еще — это «города демократов».

«Моя администрация сделает все, что в ее силах, чтобы помешать слабым мэрам и городам, где творится беззаконие, забрать федеральные доллары!» — подчеркивает американский лидер.

С 25 мая, после убийства Джорджа Флойда, активисты BLM уже нагромили на более чем два миллиарда долларов. Это, не считая ущерба, нанесенного в Портленде и Кеноше. Беспорядки — почти в двухстах городах, в 40-ка из них — пришлось вводить комендантский час; более тридцати штатов позвали на помощь Национальную гвардию. Число погибших — десятки. Это самые масштабные погромы за всю историю США. Вслед за стремительным расслоением общества демократы и республиканцы с приходом Трампа тоже радикально разошлись во взглядах.

«Это все симптомы разделения, которое росло в течение десятилетий между двумя американскими группами. Между разными представлениями о том, что такое Америка. И все больше и больше людей говорят о гражданской войне: одни смотрят на Трампа, как на великого, а другие говорят, Трамп — олицетворение зла, которое все разрушает», — поясняет политолог, советник сената по внешней политики республиканской партии Джим Джатрас.

«Он не помещается в двухпартийную дихотомию, которая в Америке сложилась, и этим он смог срезонировать с избирателями. Это его известное предложение-призыв: осушить вашингтонское болото», — добавляет политолог Мамлек Дудаков.

Изменения в политической системе привели к новым яростным стычкам и более агрессивной борьбе за гражданские права. Один из последних примеров — в Вашингтоне 2 сентября полицейские застрелили подозреваемого, а 4-го опубликовали оправдательное видео. Возможно, чтобы предупредить очередную волну насилия… Не вышло. Нечто подобное произошло в Лос-Анжелесе и на прошлой неделе в Висконсине, когда подросток Кайл Риттенхаус отстреливаясь, убил двоих, чтобы защитить себя.

«Кто бы ни пришел в Белый дом 3 ноября, ему придется иметь дело с расколотым обществом. С обществом, которое недовольно своей политической элитой. А период турбулентности, который начался с 2016 года, он может, в том числе, и нарастать», — говорит профессор, заведующая кафедрой социологии и психологии политики МГУ им. М. В. Ломоносова Елена Шестопал.

За четыре предыдущих года Трамп избавил бизнес от чрезмерного регулирования, снизил процентные ставки по кредитам для предпринимателей, запретил много чего китайского и даже попытался создать новые рабочие места. При всей экономической пользе Трампа, при нем Америка вышла из крупнейших международных организаций и соглашений. Самое главное — разорвали договор о ракетах средней и меньшей дальности — и далее по убывающей. Совет по правам человека ООН и Юнеско, соглашение о Транстихоокеанском партнерстве и Парижское — по климату. Штаты вышли из совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе и грозятся в 2021 году покинуть ВОЗ.

«Трамп — нулевой политик. Он — шоумен „он говорит все, что думает“. Но то, что исходит из его рта — шокирует большинство американцев», — говорит политолог, журналист, эксперт агентства стратегических коммуникаций Стэфен Эберт.

Американцы, по мнению экспертов, устали от холеной политической элиты, такой типичной и предсказуемой, и в этом секрет успеха Трампа — он пришел в систему извне и буквально взорвал ее.

«Повестка дня Джо Байдена составлена в Китае. Моя повестка дня составлена в США», — говорит Трамп.

Сейчас кандидаты в президенты ожидаемо поливают друг друга грязью. Если раньше «троллинг» был, скорее, смешным, то, чем ближе выборы, тем градус политической ненависти становится выше. Прилетев в Пенсильванию, прямо с трапа самолета Трамп заявил, что выключает телевизор, когда слышит от демократов обвинения в связях с Кремлем.

«Эти одержимые вечно говорят о России, а о Китае — никогда. Всегда только о России. Любопытно. Слышал, это началось опять Россия, Россия, Россия…» — недоумевает президент США.

«Ну, конечно, вмешались марсиане, русские. Очень трудно объяснить, если вы проиграете», — говорит доктор экономических наук, главный экономист Нью-Йоркского университета фискальной политики Джонас Шаэнде.

Житель Флориды, юрист Кендалл Коффи объясняет, почему во всех штатах нынешняя президентская гонка больше напоминает интернациональную игру в правду.

«Флорида — в большинстве президентских выборов Америки — это ключевой штат. И что мы имеем сейчас? Это проправительственная и антиправительственная пропаганда! А американцам все сложнее узнавать правду!» — подчеркивает Коффи.

Правда или нет, но один из топ-менеджеров Facebook уже доложил о блокировке фейкового новостного агентства, сотрудники которого якобы оказывали влияние на американцев через социальную сеть.

«Они пытались вызвать раскол, разжечь напряженность и подорвать доверие к избирательному процессу», — заявила руководитель Facebook по политике кибер-безопасности Натаниэль Глейхер.

И неудивительно, что все «системные» источники информации в штатах — соцсети, национальное ТВ, крупнейшие сайты под такими предлогами сейчас по сути вводят банальную цензуру. Как и четыре года назад топят Трампа, и восхваляют его «демократического» оппонента. Система с самыми непрозрачными выборами, самой запутанной лоббистской машиной, до недавнего времени закрытая наглухо для посторонних — защищается. Но только ничему не учится. Четыре года назад общество перестало верить в эту систему.