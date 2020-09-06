Обвиняемый по делу о смертельном ДТП актер Михаил Ефремов продолжает иронизировать на тему своего возможного наказания.

Судебное следствие по факту жесткой аварии 8 июня на Смоленской площади в Москве закончилось 1 сентября. В четверг, 3 сентября, состоялись прения сторон, где защитники потерпевших, адвокаты актера, а также он сам выступили с последними репликами перед оглашением приговора. Ожидается, что вердикт судьи будет вынесен уже в следующий вторник. До этого момента остается лишь гадать о сроке возможного заключения для заслуженного артиста РФ.

Так, в одной из бесед со своим адвокатом Эльманом Пашаевым Михаил Ефремов заявил, что рассчитывает на восемь лет лишения свободы. Защитник же выразил другое мнение. Ему кажется, что суд вряд ли приговорит знаменитого актера более чем шести годам тюремного заключения. Кроме того, юрист добавил, что скорее всего это будет «образцовая колония».

«Если я там еще концерт дам, то совсем будет хорошо!» — сказал Ефремов в беседе с Пашаевым, кадры которой были показаны в эфире «Новых русских сенсаций» на НТВ.

Тогда же актер припомнил, что после «амнезии», следователь предложил ему выпить бутылку водки, чтобы вспомнить подробности рокового вечера 8 июня. Однако Ефремов до последнего продолжал настаивать, что за руль в нетрезвом виде никогда не садился.

«Когда я так напивался, я никогда за руль не садился. Я за рулем более 30 лет. И вот на 33-й год как на крест на Смоленской площади», — неоднозначно заявил Ефремов.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что ждет в тюрьме Михаила Ефремова, если суд вынесет ему обвинительный приговор по делу о смертельном ДТП.