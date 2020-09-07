Коронавирусная шпиономания: как вакцина от COVID-19 взволновала мир
Несколько стран, как утверждается, регулярно совершают хаккерские атаки на исследовательские центры
Закрыть
Смотрите также:
В Госдуме одобрили продление выплат россиянам в связи с пандемией
Петросяну пришлось экстренно прервать выступление на фестивале из-за эвакуации
Ширвиндт прокомментировал инцидент с Меньшиковым на прощании с Андреевым
«Очень странная девица»: кого бросила Лиана Волкова ради сына певицы Валерии?
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 7 по 13 сентября
«В этом деле поставлена точка!» — Добровинский уверен в победе по делу Ефремова
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 3 сентября, для всех знаков зодиака
«Спящая красавица»: Пригожин показал, как Валерия в купальнике задремала на пляже
Константин Богомолов принял постриг: у Собчак не нашлось цензурных слов
«Как на дедушку похож!» — дочь Андрея Миронова показала возмужавшего сына
Фото, видео: www.globallookpress.com / Cadu Rolim; 5-tv.ru
Разработка вакцин от коронавируса вызвала волну шпиономании по всему миру.
Сотрудники американских спецслужб рассказали журналистам The New York Times, что несколько стран регулярно совершают хаккерские атаки на исследовательские центры. Среди них — Иран, Китай и Россия.
Впрочем, по мнению издания, власти США также охотятся за иностранными разработками. Особенно после того, как Россия первая зарегистрировала вакцину «Спутник V».
Авторы статьи уверены: соперничество в поисках лекарств против COVID-19 напоминает космическую гонку, когда Штаты и Советский Союз прибегали к помощи спецслужб. К тому же, это противостояние само по себе негативно сказывается на международных усилиях по борьбе с пандемией.
- 7 сент
- Ученый рассказал, когда Россия полностью избавится от коронавируса
- 6 сент
- Вакцина «Спутник V» получила международное признание
- 6 сент
- Когда начнут массово вакцинировать москвичей? — ответ Собянина
- 4 сент
- Результаты испытаний российской вакцины от COVID-19 опубликованы в международном научном журнале
- 4 сент
- Собянин рассказал Путину, что почувствовал после прививки от коронавируса
- 3 сент
- Сергей Кириенко сообщил, что уже переболел COVID-19
- 2 сент
- Плацебо получат четверть участников испытания российской вакцины от COVID-19
- 2 сент
- Вакцину от COVID-19 испытают на добровольцах старше 60 лет
- 2 сент
- Названа категория лиц, нуждающихся в прививке от коронавируса
- 1 сент
- Нужно ли прививаться от гриппа переболевшему COVID-19
Читайте также
77%
0.41 89.48
0.44
Нашли ошибку?