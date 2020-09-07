Коронавирусная шпиономания: как вакцина от COVID-19 взволновала мир

Разработка вакцин от коронавируса вызвала волну шпиономании по всему миру.

Сотрудники американских спецслужб рассказали журналистам The New York Times, что несколько стран регулярно совершают хаккерские атаки на исследовательские центры. Среди них — Иран, Китай и Россия.

Впрочем, по мнению издания, власти США также охотятся за иностранными разработками. Особенно после того, как Россия первая зарегистрировала вакцину «Спутник V».

Авторы статьи уверены: соперничество в поисках лекарств против COVID-19 напоминает космическую гонку, когда Штаты и Советский Союз прибегали к помощи спецслужб. К тому же, это противостояние само по себе негативно сказывается на международных усилиях по борьбе с пандемией.