В ООН заявили об ответственности Украины за обеспечение Крыма водой
По словам Элизабет Троссел, воссоединение полуострова с Россией не снимает с киевских властей обязательств по водоснабжению.
Фото: www.globallookpress.com / Ilya Galakhov
В Организации Объединенных Наций (ООН) заявили об ответственности Украины за обеспечение Крыма водой. Официальный представитель управления Верховного комиссара по правам человека Элизабет Троссел отметила, что воссоединение полуострова с РФ не снимает с властей Незалежной соответствующих обязательств.
«Право на безопасную и чистую питьевую воду, и санитарию признано Генеральной Ассамблеей ООН в качестве одного из прав человека, необходимых для полноценной жизни и полного осуществления всех прав человека», — цитирует Элизабет Троссел РИА Новости.
Несмотря на это, по ее словам, основную ответственность за обеспечение доступа к воде населению Крыма несет Россия. Киев, в соответствии с международным законодательством, обязан «поддерживать осуществление экономических, социальных и культурных прав» жителей полуострова.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что ООН запросила дополнительные данные о водоснабжении Крыма.
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