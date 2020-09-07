В ООН заявили об ответственности Украины за обеспечение Крыма водой

В Организации Объединенных Наций (ООН) заявили об ответственности Украины за обеспечение Крыма водой. Официальный представитель управления Верховного комиссара по правам человека Элизабет Троссел отметила, что воссоединение полуострова с РФ не снимает с властей Незалежной соответствующих обязательств.

«Право на безопасную и чистую питьевую воду, и санитарию признано Генеральной Ассамблеей ООН в качестве одного из прав человека, необходимых для полноценной жизни и полного осуществления всех прав человека», — цитирует Элизабет Троссел РИА Новости.

Несмотря на это, по ее словам, основную ответственность за обеспечение доступа к воде населению Крыма несет Россия. Киев, в соответствии с международным законодательством, обязан «поддерживать осуществление экономических, социальных и культурных прав» жителей полуострова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ООН запросила дополнительные данные о водоснабжении Крыма.