Доктор Мясников назвал лучшим исходом для Ефремова гибель в ДТП

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Василий Заика
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Врач-кардиолог рассказал, что думает о поведении заслуженного артиста РФ.

Доктор Мясников назвал лучшим исходом для Ефремова гибель в ДТП

Фото: ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

Врач-кардиолог и телеведущий Александр Мясников в интервью «Вечерней Москве» назвал лучшим исходом для устроившего «пьяное» ДТП на Смоленской площади актера Михаила Ефремова гибель в этой аварии. По словам общественного деятеля, таким образом заслуженный артист РФ хотя бы частично сохранил свое достоинство.

Александр Мясников подчеркнул, что сын талантливого режиссера театра и кино Олега Ефремова своим немужским поведением после трагедии и во время судебного процесса полностью себя уничтожил.

«Мне горько все это видеть и слышать. Все, что там делается, унизительно наблюдать. Ни в какое раскаяние Ефремова я не верю. Он просто не мужчина. Ефремов — трус и подлец!» — заявил Александр Мясников.

Врач отметил, что в жизни каждого человека может случиться всякое. Некоторые люди становятся виновниками преступлений сами того, казалось бы, не желая. Несмотря на это, по мнению Александра Мясникова, подобные ситуации следует встречать лицом к лицу и отвечать за содеянное. Телеведущий считает, что Михаил Ефремов постоянно врал и надеялся «отмазаться».

«Он пытался спрятаться, постоянно лгал. Он заявлял, что якобы ничего не помнит. Я не верю ему. Ефремов хотел „отмазаться“, у него не вышло. Тогда он решил „сознаться“ в надежде получить послабление — вдруг судья зачтет» — сказал Александр Мясников.

Общественный деятель добавил, что, если бы актер в годы Великой Отечественной войны попал в руки врага, то он стал бы сотрудничать с фашистами. Александр Мясников уверен, что Михаил Ефремов ради собственного спасения стал бы расстреливать узников концлагерей. Оказавшись на родине, заслуженный артист утверждал бы, что ничего не помнит.

Александр Мясников отметил, что за подлое поведение и трусость «впаял» бы Михаилу Ефремову максимально возможный срок.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Пашаев прокомментировал идею о подаче Ефремовым прошения о помиловании.

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