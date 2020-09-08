Жители села в Курской области сражаются за местную школу

В Курской области жители одного из сел сражаются за местную школу. Родители в суде оспаривают закрытие учебного заведения. Повесить замок на двери здания решили чиновники местной администрации. Они посчитали, что содержать штат учителей и обслуживать школу бюджету не по силам.

Такой приговор родители учеников считают незаконным. Сергей Лесков разбирался в деталях истории.

Без праздничной линейки и первого звонка. Такого дня знаний в Леоновской образовательной школе не было за все сто двадцать лет ее существования. За эти парты ученики уже не сядут никогда. Школа больше не работает.

О том, что учить и учиться здесь теперь не будут, решили в местной администрации. Содержать целый штат учителей, обслуживать здание, чиновники посчитали непосильным бременем для бюджета. Школу решили ликвидировать как малокомплектную и высокозатратную.

Приговор образовательному учреждению вынесли быстро. Во время летних каникул из района прислали комиссию. Она выявила недостатки, составила протоколы. А потом родителей школьников и учителей просто поставили перед фактом.

Собравшись на деревенском сходе жители кипят от возмущения. Они не понимают, как комиссия могла не заметить спортивный зал, класс информатики, богатую библиотеку. На это же обратила внимание и прокуратура.

«В ходе проверки прокуратура выявила недоработки в деятельности комиссии. В заключении отсутствовала оценка значимости и качества деятельности образовательной организации. Не был изучен вопрос возможности ее сохранения, минимизации возможных педагогических последствий при ликвидации школы», — заявила старший помощник прокурора Курской области Татьяна Русанова.

Родителей учеников это возмущает больше всего. Детям теперь придется не ходить, а ездить на учебу. В другую деревню, за пятнадцать километров от дома. Хотя родная школа прямо под боком.

Без работы остались и местные учителя. Эту проблему чиновники тоже решили по своему, кого-то сократили, кого-то отправили на пенсию. Немногим даже предложили работу. Правда, до нее тоже — еще добраться надо.

Мириться с таким положением дел жители отказались, потребовали снова открыть школу. Наняли адвоката и пошли в суд. Вот только доводы их там пока не услышали. Первое дело сельчане проиграли. Но отступать не собираются. Будут подавать апелляцию. Ведь без школы Леоновка окончательно погибнет. Многие семьи с детьми уже всерьез задумываются над тем, чтобы и самим переехать в город.