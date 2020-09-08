Личный водитель Пашаева вышел из дома Ефремова с сумкой и укатил на Maybach

5-tv.ru публикует видео, на котором запечатлен приезд личного водителя адвоката Михаила Ефремова Эльмана Пашаева к дому заслуженного артиста. На записи видно, как молодой человек идет с увесистой сумкой, которую кладет в багажник. После он прикручивает номера к черному Maybach и уезжает. На вопросы: чьи это вещи и куда он их повез, — юноша отвечать не стал. К слову на оглашение приговора в суд Михаил Ефремов отправился без вещей.

Сегодня, 8 сентября, Пресненский суд Москвы признал Михаила Ефремова виновным в ДТП, при этом сам актер вины не признал. Оглашение приговора по делу о «пьяном» ДТП продолжается.

Прокурор запросил для актера 11 лет колонии общего режима. Но защита рассчитывает, что наказание будет мягче — от шести до восьми лет тюрьмы. По мнению адвоката, суд должен учесть, что артист все же признал свою вину и извинился перед семьей погибшего. Хотя во время процесса несколько раз менял свою позицию, заявлял, что ничего не помнит об аварии.

Вечером 8 июня в центре столицы внедорожник, за рулем которого сидел Михаил Ефремов, выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водитель Сергей Захаров скончался в больнице. Экспертиза выявила в крови Ефремова алкоголь и запрещенные вещества.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Никита Джигурда «раскрыл правду» и назвал виновного в ДТП. По его словам, это не Ефремов, а женщина.