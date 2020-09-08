Хождение по мукам: Ефремова приговорили к восьми годам колонии за ДТП

В Пресненском суде Москвы огласили приговор Михаилу Ефремову. Актер отправится в колонию общего режима на восемь лет. Под стражу его взяли прямо в зале заседаний сразу после оглашения приговора. И теперь доставят в следственный изолятор. Кроме этого, артиста лишили водительских прав на три года, а вот заслуженные звания и государственные награды суд решил Ефремову оставить.

Во время оглашения приговора, вокруг здания Пресненского суда столицы не прекращается шоу, в которое с самого первого дня превратились слушания. Вся последняя информация у нашего корреспондента Кирилла Олькова.

Здание Пресненского суда в плотной осаде. Кого тут только нет: журналисты, операторы, фотографы, даже колдун — не хватает только шамана. Впрочем, вот и он. Приехал на такси, как обычный смертный.

Немногочисленная группа поддержки актера снова предложила поговорить об аварии «в духе конспирологии». Для «затравки» и привлечения внимания фотографии с изображением актера и неожиданные откровения. Теперь им и самим кажется стыдно за свое поведение.

«Весь мир следит за этим. Неужели весь мир следил бы?.. Мы не одиноки… Весь мир уже видит, как мы тут позоримся!»

По другую руку их костюмированные антогонисты. Несмотря на комедийный облик, здравые рассуждения. Решать судьбу актера должен суд. А остальные — молчаливо ждать решения.

«А если человек оступился, например, сказал, что-то за русский народ, его обвинят!»

Сам Михаил Ефремов сегодня никуда не спешил. Медленно спускался по лестнице в окружении журналистов. На предыдущем заседании он все-таки признал свою вину. Не с первого раза и с оговоркой. В своем последнем слове к каждому предложению он добавлял приставку «если», ведь память к нему так и не вернулась.

«Вот сейчас на часах 10:46. Михаила Ефремова доставили в суд. Его сейчас окружают журналисты. Вот вы наблюдаете эту картину. Хочу добавить, что оба адвоката оказались правы и Пашаев и Добровинский. Они говорили о том, что плюс-минус приговор Ефремову озвучат в сентябре. Они, конечно, не могли угадать, что это произойдет восьмого числа. Ровно через три месяца после аварии на Садовом кольце. Вот сейчас Ефремова будут заводить в суд», — рассказывает с места событий корреспондент МИЦ «Известий» Кирилл Ольков.

Ефремов молча слушает судью, смотрит в стол. На лице ни одной эмоции, актер не поднял глаз. даже когда суд признал его виновным. впрочем его всегда словоохотливой адвокат сегодня тоже молчал. Эльман Пашаев даже не опоздал. Приехал раньше. На этот раз прогнозов по поводу решения суда давать не стал. Сказал, что он не ясновидящий.

«Дайте с утра работать. Я же не ясновидящий».

Адвокат семьи Захаровых Добровинский тоже шел молча. Судя по всему он, как и его визави, взял паузу. Впрочем, и остальные слушатели сегодня как будто сговорились держать обет молчания. Гарик Сукачев, Иван Охлобыстин, которые приехали в суд тоже не отвечали на вопросы.

Сестра Михаила Ефремова очень спешила. Впрочем, одну короткую реплику она все же проронила.

«Надежда умирает последней…»

Говорили другие. Снова отличился Никита Джигурда. Сегодня он превзошел сам себя. И назвал имя того, а точнее той, кто сидела за рулем.

«За рулем сидела Дарья Белоусова. Актриса театра „Современник“».

Ну а внутрь заходил под барабанную дробь.

Десятки заседаний, полуслепые свидетели и приглашенные эксперты, которые верят в инопланетян. В какой-то момент показалось что эта многосерийная сага под названием «Ефремов. Смертельное ДТП» уже никогда не кончится. Развязка наступит сегодня. До финальных титров остались возможно считанные минуты.

О деталях громкого дела и его логического итога читайте в материале 5-tv.ru.