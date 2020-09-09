Видео: Жуткие последствия супертайфуна в Приморье

Эфирная новость 118

Погодные катаклизмы стали причиной крупной коммунальной аварии во Владивостоке.

Фото, видео: Zuma\TASS, 5-tv.ru

Тема:
Погода

Супертайфун Хайшен добрался до Приморья и уже успел стать причиной крупной коммунальной аварии. Ветер на побережье усилился - порывы достигают 32 метров в секунду. И это как говорят синоптики, только первый удар. Главная опасность даже не в шторме, тайфун принес в регион сильнейшие дожди.

Только за ночь выпала месячная норма осадков. Во Владивостоке ливневка не справляется, утром сразу в нескольких населенных пунктах Приморья и в Хабаровске из-за паводка ввели режим ЧС.

Корреспондент Евгений Подтергера следит за развитием ситуации. Подробнее смотрите в видеосюжете. 

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Погода
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