Судьбу газопровода «Северный поток-2» будут решать всей Европой. Германия не готова брать ответственность на себя. С одной стороны — хочется опять наложить на Россию какие-нибудь санкции, с другой — десятки немецких компаний потеряют огромные деньги.

Впереди судьбоносное заседание Бундестага, вероятный саммит ЕС на уровне глав или же даже профильных министров. Но в любом случае — решение по «Северному потоку-2», как и эти заготовленные для продолжения его строительства будут исключительно «Made in Germany», а значит, ударят традиционно — по себе

Потенциальные убытки подсчитал корреспондент Виталий Чащухин. Подробнее смотрите в видеосюжете.

Как ранее 5-tv.ru, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что решение по «Северному потоку — 2» будет «общеевропейским».