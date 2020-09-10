Судьбу «Северного потока — 2» предстоит решить всей Европе
Германия отказалась брать ответственность за принятие решение по строительству проекта на себя.
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев, 5-tv.ru
Судьбу газопровода «Северный поток-2» будут решать всей Европой. Германия не готова брать ответственность на себя. С одной стороны — хочется опять наложить на Россию какие-нибудь санкции, с другой — десятки немецких компаний потеряют огромные деньги.
Впереди судьбоносное заседание Бундестага, вероятный саммит ЕС на уровне глав или же даже профильных министров. Но в любом случае — решение по «Северному потоку-2», как и эти заготовленные для продолжения его строительства будут исключительно «Made in Germany», а значит, ударят традиционно — по себе
Потенциальные убытки подсчитал корреспондент Виталий Чащухин. Подробнее смотрите в видеосюжете.
Как ранее 5-tv.ru, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что решение по «Северному потоку — 2» будет «общеевропейским».
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