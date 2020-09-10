«Сама сделала предложение»: Любовница рэпера Картрайта назвала его брак фиктивным

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Светлана Александрова
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Эту версию подтвердили и друзья музыканта.

«Сама сделала предложение»: Любовница рэпера Картрайта назвала его брак фиктивным

Фото: Instagram @kkkartrait

Тема:
Расчленение рэпера Энди Картрайта

Брак расчлененного рэпера Энди Картрайта и Марины Кохал, которая находится сейчас в СИЗО по подозрению в убийстве мужа, был фиктивным. Об этом заявила в эфире телешоу «Прямой эфир» с Андреем Малаховым любовница музыканта Надежда Романенко.

«Он на Марине фиктивно женился. Она сама ему сделала предложение», — приводит ее слова сайт KP.RU.

Эту версию подтвердили и друзья Картрайта. Они рассказали, что Александр Юшко (так на самом деле звали рэпера) переехал в Санкт-Петербург с Украины из-за нестабильной ситуации в стране и согласился жениться на Марине Кохал ради прописки. Супруги долгое время жили в квартире на Невском проспекте в разных комнатах, и интимных отношений между ними не было. Они также припомнили, что Энди считал Марину странной и скептически отзывался о ее увлечении астрологией.

А вот роман Картрайта с Надеждой Романенко начался еще в 2014 году. По ее словам, о их отношениях знали все, включая Кохал.

«Она звонила мне, говорила про него гадости. Пыталась словно отвадить меня от него», — рассказала Надежда.

Она утверждает, что Энди часто оставался ночевать у нее дома и говорил, что домой возвращается только ради ребенка, которым супруга его шантажировала его.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, части тела известного рэпера Энди Картрайта были обнаружены в петербургской квартире 29 июля. Его жена Марина Кохал призналась, что расчленила мужа, но утверждает, что не убивала его. По ее версии, музыкант умер от передозировки наркотиков, и она, не желая, чтобы о нем осталась дурная слава, хотела имитировать его исчезновение. Но, по предварительным данным, никаких запрещенных веществ экспертиза в организме рэпера не нашла, следствие рассматривает версию об отравлении.

Тема:
Расчленение рэпера Энди Картрайта
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