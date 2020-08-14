В ходе экспертизы останков расчлененного супругой рэпера Энди Картрайта (настоящее имя Александр Юшко) не был найден желудок музыканта. Такую информацию от источника получил 5-tv.ru. Ирина Скурту, адвокат вдовы артиста Марины Кохал заявила об отсутствии точных сведений о результатах экспертизы. По ее словам, ее подзащитная настаивает на том, что не уничтожала части тела мужа.

«Марина уверяет, что никакие части тела она не уничтожала, никуда не выбрасывала. Это ее заявление. Я не могу сказать, что все части тела есть, так же как не могу сказать, что их не было, потому что были некие емкости, где они были сложены. Но все там или не все, я не могу сказать — я не патологоанатом. Я думаю, что он должен дать заключение об этом», — сказала юрист.

В резонансном деле пока вообще очень мало официальных заключений, обратила внимание адвокат. Сейчас защита обладает лишь одним документом с результатом экспертизы, и сведения в нем крайне скудны. Именно поэтому рано говорить о том, были ли в организме рэпера наркотики или какие-либо иные вещества.

«Вполне возможно, какой-то экспресс-тест был. Вполне возможно, это было на уровне разговора со следователем или с оперативниками, с кем-то. Никакого официального заключения об отсутствии наркотиков, его в принципе быть не может. И второй аргумент. Если бы какая-то такая бумага была, я думаю, что первое, что принес бы следователь в суд, это как раз эту экспертизу. Но у нас одна единственная медицинская бумага, акт предварительного исследования — „Причина смерти не установлена“. Одна строчка», — сообщила Скурту.

Она пояснила, что все данные о наличии или отсутствии в организме каких-либо веществ прилагаются к общей экспертизе. А ее пока в распоряжении защиты Кохал нет. После появления такой бумаги ее обязаны показать адвокатам обвиняемой.

«Это дополнение — гистологическое заключение его внутренних органов и тканей, в котором пишется, что обнаружено или не обнаружено: следы наркотиков, алкоголя, и перечисляется каких именно. Это приложение к экспертизе. Я ни разу не видела приложения отдельно — вот вам экспертиза, что нет наркотиков», — заметила адвокат.

Сейчас Марина Кохал содержится в карантинной камере, куда поступают все новые фигуранты уголовных дел. Вскоре ее должны перевести в постоянную камеру, добавила юрист, говоря о нынешнем состоянии своей подзащитной. Больше всего, по ее словам, Кохал тревожится не за себя, а за маленького сына, который пока остается на попечении бабушки. Не безразлична ей судьба и родственников покойного мужа, подчеркнула Скурту.

«Она сказала, что ее волнует не столько ее состояние, сколько состояние ее мамы, ребенка и, как ни странно, семьи Саши. Да, она спрашивает про ребенка. Мы принесли фотографии ребенка, показать, что он в нормальном состоянии. Она сразу начала рыдать. Грустные глаза, все — он понимает, он скучает. Очень переживает за ребенка, он у нее на первом месте сейчас», — описала ситуацию правозащитник.

Новостей о своем резонансном деле, которые кишат смачными сравнениями и броскими заголовками, Марина Кохал не читает. Адвокаты стараются ее оградить от этой негативной информации, беспокоясь за эмоциональное состояние своей подопечной. А оно, по словам Скурту, и так не слишком утешительное. Масла в огонь подливает адвокат потерпевшей стороны Антон Кобит.

«У нас, к сожалению, в основном оценивают факт расчленения, который юридически не является преступлением. Адвокат дал интервью, я посмотрела: „Да, может быть, там нет преступления! Но она завтра выйдет на улицы и вы можете с ней встретиться!“. И что? Она вас расчленит тут же? О чем речь?» — возмутилась юрист.

Не обошла она вниманием и фигуру главной свидетельницы в деле Картрайта — Надежды Романенко, которую уже окрестили любовницей покойного рэпера. По словам Скурту, факт интимных отношений между ними не доказан — предоставленная суду переписка музыканта с поклонницей невинна.

«Мне жаль искренне эту девушку. У меня такое впечатление, что ее, наверное, попросили, а она, не подумав, вписалась, как говорится в эту ситуацию. Марина о ней знала, она с ней общалась. Показания Надежды, мне кажется, это мечты нереализованной поклонницы, вот она мечтала, что так должно быть. А Марина к ней вполне спокойно относилась. И переписка, действительно, не подтверждает (версию о мотиве ревности — Прим. ред.). Ничего там интимного нет. Я могу оценивать переписку любовников либо приятелей», — заключила юрист.

Части тела Энди Картрайта были найдены в квартире на Невском проспекте в Петербурге, тщательно упакованными в полиэтиленовые пакеты. Некоторые из них лежали в холодильнике, другие были сложены в комнате женой музыканта Мариной Кохал. Сначала женщина заявила, что расчленила тело мужа, обнаружив его мертвым, чтобы спасти от бесславной кончины. По ее словам, он умер от передозировки наркотиками. В окружении рэпера никто не слышал о его увлечении запрещенными веществами. Следствие предъявило вдове обвинение в убийстве. Адвокат Кохал утверждает, что на подзащитную оказывается давление.

Накануне в деле Картрайта появились новые обстоятельства. Следствие выдвинуло версию, что рэпер был отравлен. Она построена отнюдь не на медицинском заключении, как можно подумать, а на интернет-запросах Кохал. Было установлено, что незадолго до трагедии женщина искала в сети препараты-аналоги инсулина. При этом никто в ее семье, включая Картрайта, не страдал диабетом. Эксперты в беседе с 5-tv.ru рассказали, можно ли убить человека с помощью инсулина и идеально замести следы.