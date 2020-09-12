Козак подвел итоги встречи политсоветников «нормандской четверки»

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Василий Заика
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Замглавы администрации президента РФ принял участие в переговорах по вопросам урегулирования в Донбассе.

Козак подвел итоги встречи политсоветников «нормандской четверки»

Фото: ТАСС / Михаил Терещенко

Тема:
Украинский кризис

Заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак подвел итоги встречи политсоветников «нормандской четверки». Обмен мнениями по вопросам урегулирования конфликта в Донбассе состоялся в Берлине, однако достигнуть «прорыва» не удалось. По словам политика, стороны лишь договорились о продолжении диалога на уровне помощников.

«Договорились, что будет поддержан режим тишины, режим прекращения огня, что те дополнительные меры, которые были приняты 22 июля, будут безусловно соблюдаться, выполняться, те механизмы обеспечения режима прекращения огня будут выполняться как с одной, так и с другой стороны», — цитирует Дмитрия Козака ТАСС.

Политик добавил, что «камнем преткновения» в процессе переговоров все еще остается позиция большинства в Верховной раде Украины. Смысл заключается в стремлении киевских властей «отойти от Минских соглашений». Участники переговоров условились попытаться согласовать вызывающие споры вопросы до конца сентября.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зеленский не боится прямого диалога с Путиным.

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