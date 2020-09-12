Первую партию вакцины против коронавируса направили в российские регионы
Прежде всего, прививать от COVID-19 будут представителей группы риска.
Фото: ТАСС / Елена Афонина
Отечественный препарат «Спутник V», разработанный для борьбы с коронавирусной инфекцией, в ближайшее время поступит в медицинские учреждения по всей стране. О первой партии препарата, направленной в регионы, сообщили в пресс-службе Минздрава.
«В рамках пилотной поставки будут отработаны логистические цепочки доставки вакцины в субъекты РФ, распределение и организация вакцинации от COVID-19 граждан, входящих в группу повышенного риска», - рассказали представители ведомства.
Российская вакцина «Спутник V», подтвердившая свою эффективность в борьбе с коронавирусной инфекцией, выпущена в гражданский оборот 8 сентября. В первую очередь прививать от COVID-19 будут представителей группы риска. Параллельно с этим, начиная с 9 сентября, ученые проводят третью, пострегистрационную, фазу клинических испытаний. В исследовании примут участие несколько десятков тысяч добровольцев.
Отечественная вакцина, ставшая первым и пока что единственным эффективным препаратом подобного типа в мире, позволяет добиться иммунного ответа организма в 100% случаев при двукратном введении.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что у прививки от коронавируса есть несколько противопоказаний.
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