Первую партию вакцины против коронавируса направили в российские регионы

Отечественный препарат «Спутник V», разработанный для борьбы с коронавирусной инфекцией, в ближайшее время поступит в медицинские учреждения по всей стране. О первой партии препарата, направленной в регионы, сообщили в пресс-службе Минздрава.

«В рамках пилотной поставки будут отработаны логистические цепочки доставки вакцины в субъекты РФ, распределение и организация вакцинации от COVID-19 граждан, входящих в группу повышенного риска», - рассказали представители ведомства.

Российская вакцина «Спутник V», подтвердившая свою эффективность в борьбе с коронавирусной инфекцией, выпущена в гражданский оборот 8 сентября. В первую очередь прививать от COVID-19 будут представителей группы риска. Параллельно с этим, начиная с 9 сентября, ученые проводят третью, пострегистрационную, фазу клинических испытаний. В исследовании примут участие несколько десятков тысяч добровольцев.

Отечественная вакцина, ставшая первым и пока что единственным эффективным препаратом подобного типа в мире, позволяет добиться иммунного ответа организма в 100% случаев при двукратном введении.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что у прививки от коронавируса есть несколько противопоказаний.