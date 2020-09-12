Последний концерт Легкоступовой отменили из-за отсутствия интереса зрителей

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Светлана Александрова
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Певица должна была выступить в Туле, где начиналась ее музыкальная карьера.

Последний концерт Легкоступовой отменили из-за отсутствия интереса зрителей

Фото: ТАСС / Филиппов Алексей

Тема:
Умерла Валентина Легкоступова

Последний концерт Валентины Легкоступовой, скончавшейся 14 августа в возрасте 54 лет, должен был пройти в Туле 11 марта. Однако выступление так и не состоялось — его отменили из-за отсутствия интереса зрителей и низких продаж билетов, пишет интернет-портал Popcake.tv. Тогда никто не мог и представить, что другой возможности увидеть на сцене популярную в 80-90-е годы XX века певицу больше не будет.

Как отмечает издание, Легкоступова редко давала большие концерты, чаще всего ее приглашали выступить с самым известным хитом «Ягода-малина», но в Туле ее всегда ждали и особенно ценили творчество. Именно там, в тульской филармонии, она начинала свою музыкальную карьеру, здесь впервые прозвучал и ее главный хит, ставший визитной карточкой.

«Когда Валя только приехала в Тулу, тогдашний директор филармонии Иосиф Михайловский поручил сделать ей группу и концертную программу. Музыканты приехали вместе с певицей из Крыма, а вот концерт мы делали уже в филармонии», — рассказала тульская коллега Легкоступовой Элла Потапова.

По ее словам, Валентина была «добрым и простым человеком», но, к сожалению, этого мало, чтобы собирать стадионы. Со временем ее слава и популярность стали сходить на нет. Однако, уверен автор статьи, если бы сейчас Легкоступова внезапно воскресла и решила выступить с концертом, тульская филармония вряд ли вместила бы всех желающих.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, заслуженная артистка РФ Валентина Легкоступова скончалась 14 августа в реанимации, куда попала несколькими днями ранее с травмой головы в состоянии комы. Как рассказала дочь певицы Анетта Бриль, она нашла маму дома в сознании, но в состоянии алкогольного опьянения — она выпивала с мужем Юрием Фирсовым, с которым обвенчалась около месяца назад. Женщина отправила обоих в наркологическую клинику, где Легкоступовой резко стало плохо. В смерти певицы семья винит Фирсова.

Тема:
Умерла Валентина Легкоступова
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