Помпео выразил беспокойство заходом военных кораблей РФ в порты Кипра

|
Анастасия Шадская
18

Госсекретарь США считает, что российские корабли, которые заходят в кипрские порты, делают это не для выполнения гуманитарной миссии в Сирии.

Помпео выразил беспокойство заходом военных кораблей РФ в порты Кипра

Фото: www.globallookpress.com / MFA Russia

Тема:
Война в Сирии

Глава Государственного департамента США Майк Помпео выразил озабоченность из-за заходов российских кораблей в порты Кипра. Они следуют в Сирию через островное государство в Средиземном море, пишет «Экономика сегодня».

На церемонии подписания меморандума о взаимопонимании для дальнейшего сотрудничества в сфере обороны с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом Майк Помпео высказал свои опасения по данному вопросу, говорится в сообщении на сайте Госдепа.

Он указал главе остравного государства на то, что корабли военного флота РФ отправляются в Сирию с негуманитарными целями, и напомнил об обеспокоенности американцев этим моментом.

К слову с Анастасиадисом в этом месяце общался и глава российского МИД Сергей Лавров. Они обсудили сохраняющуюся напряженность между Кипром и Турцией.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Помпео пригрозил России из-за якобы сговора с талибами.

Тема:
Война в Сирии
11 сент
Военный прокурор России посетил базу Хмеймим в Сирии
10 сент
Сразу несколько населенных пунктов подверглись обстрелам в Сирии
9 сент
Часть эвакуированных из Сирии детей находится в тяжелом состоянии
8 сент
Сергей Лавров заявил о ликвидации очагов террористов в Сирии
3 сент
Сирия сообщила о ракетном ударе ВВС Израиля по авиабазе в Хомсе
1 сент
Сирийские ПВО ночью отразили ракетную атаку на Дамаск
27 авг
Минобороны РФ прокомментировало инцидент между военными США и России в Сирии
27 авг
США обвинили военных РФ в ДТП в Сирии с пострадавшими американцами
26 авг
«Курган Камчатке: прием!» — военные РФ построили переправу через Ефрат в Сирии
25 авг
Свыше 300 боевиков ликвидировано в ходе АТО в Сирии — Минобороны РФ

Читайте также

+13° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
74.89
-0.64 88.68
-0.62
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:13
Почему браки по расчету оказываются крепче браков по любви — ответ психолога
12:01
Помпео выразил беспокойство заходом военных кораблей РФ в порты Кипра
11:44
Дарья Мороз показала фото с подросшей сводной сестрой
11:29
Владимир Путин поздравил работников отрасли с Днем танкиста
11:14
«Секс — первая ступень»: Седокова высказалась о животной химии между влюбленными
10:59
Избран первый губернатор в рамках единого дня голосования

Сейчас читают

ТОП-6 знаков зодиака, представители которых постоянно изменяют
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 14 по 20 сентября
Минюст РФ планирует лишить Пашаева статуса адвоката

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок