Помпео выразил беспокойство заходом военных кораблей РФ в порты Кипра

Глава Государственного департамента США Майк Помпео выразил озабоченность из-за заходов российских кораблей в порты Кипра. Они следуют в Сирию через островное государство в Средиземном море, пишет «Экономика сегодня».

На церемонии подписания меморандума о взаимопонимании для дальнейшего сотрудничества в сфере обороны с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом Майк Помпео высказал свои опасения по данному вопросу, говорится в сообщении на сайте Госдепа.

Он указал главе остравного государства на то, что корабли военного флота РФ отправляются в Сирию с негуманитарными целями, и напомнил об обеспокоенности американцев этим моментом.

К слову с Анастасиадисом в этом месяце общался и глава российского МИД Сергей Лавров. Они обсудили сохраняющуюся напряженность между Кипром и Турцией.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Помпео пригрозил России из-за якобы сговора с талибами.