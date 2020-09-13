Помпео выразил беспокойство заходом военных кораблей РФ в порты Кипра
Госсекретарь США считает, что российские корабли, которые заходят в кипрские порты, делают это не для выполнения гуманитарной миссии в Сирии.
Фото: www.globallookpress.com / MFA Russia
Глава Государственного департамента США Майк Помпео выразил озабоченность из-за заходов российских кораблей в порты Кипра. Они следуют в Сирию через островное государство в Средиземном море, пишет «Экономика сегодня».
На церемонии подписания меморандума о взаимопонимании для дальнейшего сотрудничества в сфере обороны с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом Майк Помпео высказал свои опасения по данному вопросу, говорится в сообщении на сайте Госдепа.
Он указал главе остравного государства на то, что корабли военного флота РФ отправляются в Сирию с негуманитарными целями, и напомнил об обеспокоенности американцев этим моментом.
К слову с Анастасиадисом в этом месяце общался и глава российского МИД Сергей Лавров. Они обсудили сохраняющуюся напряженность между Кипром и Турцией.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Помпео пригрозил России из-за якобы сговора с талибами.
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