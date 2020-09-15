Просидевший 12 часов на крыше Лавры напал на медиков «скорой» после задержания
Специаилисты уточнили, у мужчины серьезное психическое расстройство.
Закрыть
Смотрите также:
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 10 сентября, для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 14 по 20 сентября
Режиссер «Ворониных» показал, как Клюев держался в кадре последний раз
Илья Авербух прокомментировал роман со звездой «Папиных дочек» Лизой Арзамасовой
Утомленная солнцем Нетребко перепутала фильтры в фотошопе
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 12 сентября, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 9 сентября, для всех знаков зодиака
Как понять, что пора разводиться? Рассказывает психолог
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 14 сентября, для всех знаков зодиака
«Необратимые нарушения мозга»: Сын Алибасова прокомментировал шансы отца на выздоровление
Фото, видео: 5-tv.ru
Хэппи-эндом закончилась необычная спасательная операция в центре Петербурга. Более 12 часов сначала прохожие, а потом и специалисты уговаривали 40 летнего мужчину спуститься с крыши Александро Невской Лавры. Уговорили, после того, как выслушали всю его историю с детективным оттенком, а она длинная и отдает «осенним обострением». Во всяком случае так показалось врачам, встречавшим любителя петербургских крыш, и нашему корреспонденту Линару Гинатуллину.
В течение 12 часов прихожане и посетители Александро-Невской лавры могли наблюдать редкое явление — мужчина забрался на крышу комплекса и угрожал спрыгнуть оттуда. За все это время никаких требований он не выдвигал. Вооружился ножом и просто не подпускал к себе никого.
Ожидание становилось в тягость. Но главный герой действа, похоже, не спешил. Он не реагировал на крики, обращенные к нему. Только когда убедился, что привлек внимание большого количества журналистов, внезапно потребовал прокурора и сделал заявление.
На этом моменте ситуация начала приобретать комический окрас. Он подкрепил свои слова заявлением, которое просто скинул с крыши. В нем неразборчиво написано, что мужчина боится за свою жизнь. Якобы его преследуют и грозят убить. Мол, в этом замешана его бывшая жена. Участница некого преступного синдиката из Волгодонска. Скрываясь от которой, он как раз приехал в Петербург. Заодно выяснилось, что его зовут Сергей.
В Лавре, по его словам, ему тоже не было покоя… Но мания преследования куда-то вмиг улетучилась, как только к нему на крышу поднялись сотрудники полиции. Мужчину уговорили спуститься, пообещав, что не станут задерживать.
Сергей добровольно сел на автолестницу. На земле его проводили до такси и отправили в добрый путь. Но на первом же перекрестке автомобиль остановили инспекторы ДПС. Сорок минут инспекторы потратили на то, чтобы уговорить мужчину пройти медицинское обследование.
Сотрудникам полиции, не без труда, но удалось угомонить Сергея и заставить пройти медосведетельсвование прямо на месте. За моей спиной стоит карета скорой медицинской помощи в которой проверяют его здоровье, в том числе, и психическое.
Вердикт медиков — депрессивный психоз. Его нельзя отпускать к людям. Понимая, что назад уже пути нет. Сергей снова берется за нож и пытается сбежать.
В итоге побеждают сотрудники полиции. Теперь мужчине предстоит долгое общение с психиатром и следователями. Так как за нападение на сотрудников «скорой» ему все-таки придется ответить согласно букве закона.
- 14 сент
- Гидрометцентр предупредил о «всплеске тепла» в центре России
- 12 сент
- Бабье лето-2020: Росгидромет сообщил, ждать его или нет
- 11 сент
- Отошедший от шторма Петербург готовится ко второму удару стихии
- 11 сент
- Пострадали люди и побиты авто: Непогода обрушилась на Петербург
- 11 сент
- Последствия первого осеннего шторма в Петербурге — видео
- 10 сент
- Желтый уровень погодной опасности объявлен в Петербурге из-за ливней
- 9 сент
- Питание, спорт и спокойствие: Как пережить рекордно низкое давление?
- 9 сент
- Видео: Жуткие последствия супертайфуна в Приморье
- 8 сент
- Выбиты стекла и размыт грунт: Супертайфун обрушился на Приморье
- 7 сент
- Наводнение на Кубани: жители пересели на лодки или доски для сапсерфинга
Читайте также
87%
-0.18 88.58
-0.10
Нашли ошибку?