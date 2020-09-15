Герои воздушных боев: поисковики обнаружили останки пилотов времен ВОВ

В Курской области на дне болота обнаружили разбившийся самолет времен Великой Отечественной.

В 1943 году, в битве на Курской дуге, погибли сотни тысяч советских солдат. Личности многих приходится устанавливать по мельчайшим деталям — помочь могут даже обрывки газет, в которые заворачивали махорку.

Пилот самолета, который подняли поисковики, оказался родом из Нижегородской области. И его родственники уже готовятся к встрече, которой они ждали всю жизнь — чтобы почтить память и проститься. Сергей Хайдаров продолжит.

Так, аккуратно и без резких движений поисковики поднимают с трехметровой глубины советский самолет. Точнее то, что от него осталось. Он пролежал в одном из болот Курской области почти 80 лет.

Все детали и приборы самолета поисковики бережно складывают и отмывают. По цифрам, набитым на них можно узнать — точную марку, год выпуска и кем управлялся. Это, конечно, можно выяснить быстрее по номеру на двигателе, но его найти так и не удалось.

«После войны была нужда и дюралевые двигатели разбирали. Из них делали сковородки, ложки. Отливали бытовые предметы. Здесь на станции была такая мастерская. И мы уже не в первый раз сталкиваемся, что от дюралевых деталей самолета ничего не осталось».

Для поисковиков мелочей не существует. По крупицам они собирают информацию из обломков крылатой машины. Подняв архивы Министерства обороны, выяснили, что пилотом был 23-летний Михаил Петров. В 1943 году именно здесь проходили ожесточенные бои Курской дуги. Петров оказался одним из трех погибших советских летчиков, которые участвовали в бою с 14-ю немецкими самолетами. Наших было всего восемь.

Для семьи Петровых исторический день. Сегодня их родственник спустя десятилетия вернется на родину в Нижегородскую область. Здесь живет его племянница и брат, который на десять лет младше погибшего летчика. Здесь же семья решила похоронить Михаила Петрова.

«Мне уже не долго осталось. 91-й год пошел. Дети, внуки, когда приедут ко мне на могилу и к нему заглянут», — говорит брат погибшего летчика Лавр Петров.

Попрощаться с летчиком-земляком вышла чуть ли не вся деревня. На улице толпа, за ней колонна автомобилей. Родственники не могут сдержать эмоций. Говорят, он наконец-то вернулся домой. Михаила Петрова похоронили в родной земле, а детали его самолета Як-7Б станут экспонатами музея местной школы.

«Скорость во время воздушного боя была большая, более 500 километров в час. Поэтому было необходимо, чтобы ноги находились, как у лыжников, под кожаными ремнями. Вот в этом кресле находился пилот», — рассказывает командир поискового отряда «Долг и честь» Юрий Казначеев.

Это уже Ленинградская область. Поисковикам пришлось сильно постараться, чтобы достать разбившийся здесь советский самолет. Чем глубже роют яму, тем больше в ней воды. Спустя пять дней спецоперации нашли и останки пилота. Документов, при себе у солдата не было.

«Летчик, когда садится в самолет он же надевает на себя и другое снаряжение. Большой пласт документов — это комсомольский билет, красноармейская книжка, они просто могут сковывать движения», — поясняет руководитель отряда специального поиска «Крылья родины» Виктор Соболев.

Зато нашли личные вещи бойца. Здесь перчатки, зеркальце, карта, и даже обрывки газет куда летчик заворачивал махорку.

К счастью, это удалось и в этот раз. Летчиком оказался 22-летний Сергей Фадеев. Его самолет сбили в марте 1943-го вовремя Красноборской операции. Поисковики уже связались с родственниками бойца. Его похоронят на родине в Нижегородской области в братской могиле.