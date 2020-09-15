У многих россиян уже появился естественный иммунитет к коронавирусу. Об этом заявили в Роспотребнадзоре. Исследования показали: в ряде регионов невосприимчивость к болезни сформировалась у половины населения. Причем максимальный иммунитет — свыше 70% — у детей. Повышенную способность противостоять вирусу выявили также у медработников и педагогов. К слову, сейчас в России на стадии разработки находится уже 26 вариантов вакцин.

Первые, пока еще пробные, партии зарегистрированной вакцины «Спутник V» накануне привезли в Петербург. В Ленинградскую область поступило 42 дозы препарата. Первыми его получат медики.

И сегодня стало известно, что в петербургских театрах отменена обязательная шахматная рассадка зрителей. При этом маски по-прежнему требуются. Зрителей даже с внешними признаками респираторного заболевания в театры не пустят.