Иммунитет к СОVID-19 есть у половины населения в ряде регионов России — Роспотребнадзор
Повышенная способность противостоять вирусу выявлена у детей, а также у медработников и педагогов.
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Фото, видео: ТАСС / Шарифулин Валерий; 5-tv.ru
У многих россиян уже появился естественный иммунитет к коронавирусу. Об этом заявили в Роспотребнадзоре. Исследования показали: в ряде регионов невосприимчивость к болезни сформировалась у половины населения. Причем максимальный иммунитет — свыше 70% — у детей. Повышенную способность противостоять вирусу выявили также у медработников и педагогов. К слову, сейчас в России на стадии разработки находится уже 26 вариантов вакцин.
Первые, пока еще пробные, партии зарегистрированной вакцины «Спутник V» накануне привезли в Петербург. В Ленинградскую область поступило 42 дозы препарата. Первыми его получат медики.
И сегодня стало известно, что в петербургских театрах отменена обязательная шахматная рассадка зрителей. При этом маски по-прежнему требуются. Зрителей даже с внешними признаками респираторного заболевания в театры не пустят.
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