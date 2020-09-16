В ЕАО военные помогают с устранением последствий паводка

В Еврейской Автономной области оценивают ущерб, нанесенный паводками. Из-за резкого подъема реки Амур там прорвало дамбу. Вода хлынула в населенные пункты.

Так сейчас выглядит село Ленинское. Наиболее пострадавшее от разлива реки. Дороги до сих пор под водой, затоплена и большая часть населенного пункта. К этому часу защитное сооружение удалось восстановить. Ведется постоянный контроль уровня воды.

Военные, спасатели и волонтеры помогают местным жителям — поднимают мебель на чердаки и переносят имущество в более безопасные места. А на территориях, откуда вода уже ушла, военные восстанавливают ограждения и уличные постройки. Всего в ликвидации последствий паводка принимают участие 700 человек.