В ЕАО военные помогают с устранением последствий паводка

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Вода хлынула в населенные пункты, когда резкий подъем воды привел к прорыву дамбы.

Фото, видео: РИА Новости / Евгений Епанчинцев, 5-tv.ru

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Погода

В Еврейской Автономной области оценивают ущерб, нанесенный паводками. Из-за резкого подъема реки Амур там прорвало дамбу. Вода хлынула в населенные пункты.

Так сейчас выглядит село Ленинское. Наиболее пострадавшее от разлива реки. Дороги до сих пор под водой, затоплена и большая часть населенного пункта. К этому часу защитное сооружение удалось восстановить. Ведется постоянный контроль уровня воды.

Военные, спасатели и волонтеры помогают местным жителям — поднимают мебель на чердаки и переносят имущество в более безопасные места. А на территориях, откуда вода уже ушла, военные восстанавливают ограждения и уличные постройки. Всего в ликвидации последствий паводка принимают участие 700 человек.

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