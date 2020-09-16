Владельцы разбитого в «пьяном» ДТП с Ефремовым авто просят отменить приговор актеру

Компания-владелец разбитого в «пьяном» ДТП с участием Михаила Ефремова автомобиля Lada обжаловала приговор актеру, вынесенный 8 сентября Пресненским судом Москвы. Представитель юридического лица просит признать потерпевшим по делу ООО «Стоун-XXI».

«В адрес суда поступила апелляционная жалоба представителя ООО „Стоун-XXI“ на приговор Пресненского суда от 8 сентября 2020 года по уголовному делу в отношении Ефремова Михаила Олеговича. Заявитель просит отменить приговор Пресненского суда и признать ООО „Стоун-XXI“ потерпевшим», — сообщила пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Лела Кокая.

Представитель суда отметила, что 8 сентября на приговор Михаилу Ефремову подали апелляционные жалобы адвокат Эльман Пашаев и его помощница Елизавета Шаргородская. Лела Кокая отметила, что до настоящего времени иных аналогичных документов в суд не поступало.

ДТП с участием Михаила Ефремова произошло поздно вечером 8 июня на Смоленской площади в центре Москвы. Суд признал, что актер в нетрезвом виде сел за руль внедорожника и, не справившись с управлением, на полной скорости врезался во встречный автомобиль Lada. Водитель отечественного авто — Сергей Захаров — от полученных травм скончался в больнице.

Пресненский суд Москвы приговорил Михаила Ефремова к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о содержимом папки Ефремова в суде.