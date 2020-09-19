Адвокат Александр Добровинский сообщил, что думает по поводу последних новостей про Эльмана Пашаева. Его коллега на год лишился звания адвоката. Впрочем, громких заявлений Добровинский делать не стал, пишет РИА Новости.

Добровинский заметил, что не считает правильным давать комментарии по поводу принятого министерством юстиции решения.

«Тем более говорить что-то о процессуальном противнике. Считаю, это неэтично, — заметил юрист. — Был процесс, были какие-то высказывания господина Пашаева, он хозяин своего слова».

Впрочем, представлявший в деле о ДТП с актером Ефремовым пострадавшую сторону Добровинский признал, что будет скучать по своему противнику. Тем временем в Минюсте считают, что и в его отношении следует возбудить дисциплинарное дело.

Адвокаты представляли разные стороны в деле о смертельном ДТП в Москве 8 июня 2020 года. Тогда актер Михаил Ефремов вылетел на своем внедорожнике на встречную полосу и врезался в фургон. Водитель Сергей Захаров позже скончался в больнице, а в крови артиста обнаружили следы алкоголя и наркотических веществ.

По итогам судебного разбирательства Ефремова признали виновным и приговорили к восьми годам колонии общего режима. Пришедший на смену Пашаеву адвокат Владимир Васильев сейчас пытается сократить этот срок в два раза и заменить его на условный. В свое апелляционной жалобе он настаивает на многочисленных нарушениях в ходе процесса.

Ранее 5-tv.ru писал, как Пашаев прокомментировал лишение его статуса адвоката.