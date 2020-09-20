В «Столото» прокомментировали информацию о смерти Михаила Борисова

|
Светлана Шевченко
Эксклюзив 867

Михаилу Борисову стало плохо днем во время записи программы и он был экстренно госпитализирован. Врачи ввели его в состояние медикаментозной комы и подключили к ИВЛ.

Фото, видео: Mihailborisov.ru; 5-tv.ru

Тема:
Умер ведущий «Русского лото» Михаил Борисов

В компании «Столото» прокомментировали информацию о смерти телеведущего Михаила Борисова.

«Мы очень обеспокоены такой непонятной ситуацией. Мы имеем ровно ту же информацию, что есть в СМИ», — рассказала представитель пиар-службы всероссийской лотереи Светлана Понкратова.

Смерть 71-летнего актера и режиссера шокировала, всех, кто близко знал Михаила Борисова. Трагические события развивались стремительно. Накануне Борисову стало плохо во время записи популярнейшей программы «Русское лото». Ведущего срочно госпитализировали, в больнице было принято решение ввести Борисова в медикаментозную кому и подключить к ИВЛ. Позднее было принято решение перевести пациента из отделения острых инфарктов в специализированную клинику. Во время транспортировки Борисов пережил клиническую смерть, но медикам удалось его откачать. Уже в больнице реанимационные действия не дали результата.

Предварительной причиной смерти врачи называют остановку сердца, а также коронавирус. Известно, что у  Михаила Борисова была гипертоническая болезнь с поражением сердца, а также сахарный диабет второго типа. На момент госпитализации у ведущему было нарушение сердечного ритма. Знакомые Борисова говорят, что он уже три дня жаловался на аритмию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, каким был творческий путь Михаила Борисова.

Тема:
Умер ведущий «Русского лото» Михаил Борисов
20 сент
Стала известна предварительная причина смерти ведущего «Русского лото»
20 сент
Великий педагог и всенародный ведущий: творческий путь Михаила Борисова
19 сент
Ведущий «Русского лото» умер при транспортировке в другую больницу
19 сент
Ведущий «Русского лото» Михаил Борисов пережил клиническую смерть
19 сент
Сестра ведущего «Русского лото» подтвердила госпитализацию брата
19 сент
Ведущий «Русского лото» госпитализирован в больницу и введен в кому

Читайте также

+5° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
75.03
-0.16 88.96
0.33
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:44
«Хорошим был парнем»: Актеры вспоминают Сергея Бодрова и съемки фильма «Брат»
10:39
Анастасии Мельниковой — 51: смерть любимого, козни судьбы, мечты о детях
10:24
Дональд Трамп дал добро на приобретение TikTok корпорацией Oracle
10:23
Настоящая неаполитанка: 5 лучших ролей Софи Лорен
10:10
«Не очень солидно: » сын Валерии рассказал, как заработал свои первые деньги
9:52
В театральном институте имени Шукина подтвердили смерть Михаила Борисова

Сейчас читают

Стала известна предварительная причина смерти ведущего «Русского лото»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 сентября, для всех знаков зодиака
Петросян рассказал, почему расстался со Степаненко

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок