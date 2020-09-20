В «Столото» прокомментировали информацию о смерти Михаила Борисова

В компании «Столото» прокомментировали информацию о смерти телеведущего Михаила Борисова.

«Мы очень обеспокоены такой непонятной ситуацией. Мы имеем ровно ту же информацию, что есть в СМИ», — рассказала представитель пиар-службы всероссийской лотереи Светлана Понкратова.

Смерть 71-летнего актера и режиссера шокировала, всех, кто близко знал Михаила Борисова. Трагические события развивались стремительно. Накануне Борисову стало плохо во время записи популярнейшей программы «Русское лото». Ведущего срочно госпитализировали, в больнице было принято решение ввести Борисова в медикаментозную кому и подключить к ИВЛ. Позднее было принято решение перевести пациента из отделения острых инфарктов в специализированную клинику. Во время транспортировки Борисов пережил клиническую смерть, но медикам удалось его откачать. Уже в больнице реанимационные действия не дали результата.

Предварительной причиной смерти врачи называют остановку сердца, а также коронавирус. Известно, что у Михаила Борисова была гипертоническая болезнь с поражением сердца, а также сахарный диабет второго типа. На момент госпитализации у ведущему было нарушение сердечного ритма. Знакомые Борисова говорят, что он уже три дня жаловался на аритмию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, каким был творческий путь Михаила Борисова.