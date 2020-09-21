Михаил Ефремов постригся почти наголо в СИЗО
Осужденный за «пьяное» ДТП заслуженный артист РФ содержится в небольшой камере.
Фото: ИТАР-ТАСС/ Артем Коротаев
Устроивший «пьяное» ДТП на Смоленской площади в Москве и осужденный на восемь лет колонии Михаил Ефремов постригся почти наголо в СИЗО, сообщает RT со ссылкой на посетившего учреждение члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК).
«Михаил Ефремов в изолятор был доставлен с пышной шевелюрой, а сегодня мы увидели его постриженным под машинку, практически наголо», — сказал правозащитник.
Член ОНК добавил, что заслуженный артист РФ содержится в небольшой камере, оснащенной телевизором, холодильником и электрочайником. Михаил Ефремов и два его соседа не имеют претензий к условиям содержания.
Несмотря на то, что мужчины некурящие, они с пониманием относятся к пагубной привычке актера. В камере стоит вентилятор, благодаря которому помещение проветривается.
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