Устроивший «пьяное» ДТП на Смоленской площади в Москве и осужденный на восемь лет колонии Михаил Ефремов постригся почти наголо в СИЗО, сообщает RT со ссылкой на посетившего учреждение члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК).

«Михаил Ефремов в изолятор был доставлен с пышной шевелюрой, а сегодня мы увидели его постриженным под машинку, практически наголо», — сказал правозащитник.

Член ОНК добавил, что заслуженный артист РФ содержится в небольшой камере, оснащенной телевизором, холодильником и электрочайником. Михаил Ефремов и два его соседа не имеют претензий к условиям содержания.

Несмотря на то, что мужчины некурящие, они с пониманием относятся к пагубной привычке актера. В камере стоит вентилятор, благодаря которому помещение проветривается.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как новые адвокаты Ефремова будут добиваться условного срока для подзащитного.