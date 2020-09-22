Соединенные Штаты намерены создать коалицию стран, которые будут противодействовать завершению строительства газопровода «Северный поток-2». Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео.

По его словам, Европа может стать зависимой от Москвы. При этом Штаты не забывают лоббировать интересы своих компаний, хотя американский газ куда дороже российского и не выгоден Европе. Марат Садана о грязных политических играх.

Тут будто прошла целая армия — траншеи и глубокие котлованы — тянутся через Северную Каролину, обе Вирджинии по горам Аппалачи. В действительности в этих местах должна была пролегать магистраль газопровода Маунтин Вэлью. Проект остановлен — вмешались эко-активисты. Теперь у жителей ни дешевого тепла, ни работы.

«Тысячи рабочих были задействованы, и сотни из них уже были уволены. Это тяжело ударит по рабочим и их семьям, ведь они собирались заработать денег на этом проекте», — говорит представитель дочерней строительной компании Стив Уайт.

Теперь руководство США приготовило похожую участь европейцам. Ведь если под их давлением свернут «Северный поток — 2» там тоже останутся без работы. Объяснение простое: американские энергетические компании тратят на лоббирование своих интересов 125 миллиардов долларов в год. И политики от Конгресса до Белого дома — взяли под козырек.

«Конечно же есть экономическая выгода. Если „Северный поток — 2“ будет закрыт, Штаты смогут продавать больше сжиженного газа в Европу. И да, если рассматривать американские мотивы, то это очень важный пункт. Для среднего американского избирателя это не так значительно. Может быть об этом задумываются штаты, где добывают газ, но в основном, это практически не волнует американское население», — говорит юрист, бывший сенатор штата Пенсильвания Брюс Маркс

Калифорния один из штатов, где активно ведется добыча, по мнению экологов именно она привела к засухе и катастрофическим лесным пожарам, которые бушуют в штате уже которую неделю.

На востоке другая беда — там пытаются прийти в себя после урагана Лаура, четвертой категории. Ну а что стихия обошла стороной — сторонники Black Lives Matter берут на себя.

Пожары на западном побережье, ураганы на восточном, бесконечные протесты, бесконечная пандемия — Американское политическое руководство, как в Белом Доме, так и в Конгрессе, казалось бы должно заниматься внутренними проблемами, но все свои силы сосредоточило на запрете российского «Северного потока-2».

В Вашингтоне этих требований не слышат, обеим партиям нужны деньги — пандемия сильно ударила по экономике да и выборы скоро. А самыми щедрыми траншами делятся как раз компании-производители природного газа. В обмен на обещание убрать сильного конкурента, Россию, и навязать Старому Свету американский газ.

«Конечно, они бы хотели продавать американский газ, но это не первостепенная задача. Они хотят продавать свой газ, только чтобы Россия не продавала свой, ведь это будет значить, что страны станут зависимы от Москвы на политическом уровне. Американский газ, прежде всего, не выгоден для Европы. Система транспортировки через Атлантику и техника использования сжиженного газа очень сложны. Цена будет намного выше, чем у российского газа, это просто не будет иметь никакого смысла в экономическом плане», — считает политолог Джим Джатрас.

Даже несмотря на риск перессориться со своими европейскими союзниками, Вашингтон свою кампанию против «Северного потока — 2» вряд ли остановит. Как показывает практика, когда на кону по-настоящему большие деньги, Штаты всегда готовы рискнуть.