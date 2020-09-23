ООН поблагодарила Путина за предложение о вакцинации сотрудников организации

На Генеральной Ассамблеи ООН началось выступление Владимира Путина. Как ранее было сказано, все лидеры в этом году обращаются к миру с виртуальной трибуны. Речь записывали заранее. Таков формат открывшейся юбилейной 75-й сессии. Пандемия внесла коррективы в проведение мероприятия и стала одной из главных тем выступлений глав государств.

В ходе выступления российский лидер заявил, что РФ готова бесплатно предоставить вакцину "Спутник-V" для сотрудников ООН. Официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик поблагодарил Путина за озвученное предложение.

"Мы благодарны президенту Путину за его щедрое предложение, которое будет изучено нашей медицинской службой", - сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия всегда выступает за мирное и дипломатическое решение всех региональных кризисов и конфликтов, а также обеспечение стратегической стабильности