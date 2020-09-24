Сирийский бэбибум: в Алеппо врачи едва справляются с потоком беременных

В Сирии настоящий бэбибум — в стране резкий всплеск рождаемости. Больницы едва справляются с потоком беременных. Роддома восстанавливали практически с нуля, с оборудованием помогли Россия и Китай. Теперь здесь выхаживают даже самых слабых малышей. О начале новой жизни после войны Валентин Трушнин.

Год рождения 2020-й. Это поколение сирийцев, возможно станет самым многочисленным за всю историю независимой Сирии. Именно оно, по мнению местных экспертов, повзрослев, полностью восполнит все потери — за годы войны население страны сократилось как минимум на 8%.

Сирия возвращается к довоенным показателям рождаемости — после демографической ямы, в которую страна провалилась на несколько лет, начался резкий рост. И это на фоне снижения смертности. Уже можно говорить о полноценном беби-буме. Так часто бывает, когда война заканчивается.

Вот статистика одного из главных роддомов в Алеппо. Его довоенный рекорд — 18 тысяч младенцев в год. В этом году уже родилось 19 тысяч, а впереди еще три месяца. В приемном отделении огромные очереди. Самой молодой пациентке 14 лет, старшей — далеко за 40.

Оборудование американское и европейское — давно изношено, а новое бывшие партнеры не продают — экономические санкции. Но сирийские акушеры нашли выход — новое оборудование поставляет Россия и Китай.

«У нас есть все необходимое для акушерства и гинекологии. За этим следит министерство здравоохранения. И рожениц мы принимаем абсолютно бесплатно. Проводим любые анализы, обследования, сложные операции, послеродовое ведение, выхаживаем недоношенных младенцев», — говорит главный врач роддома Имат Султан.

Перинатальное отделение выглядит вполне современно.

«Эта девочка родилась с весом чуть больше двух килограммов. Мы поместили ее в бокс и за две недели выходили. Сейчас ее вес уже больше трех килограммов».

Этот роддом работал даже во время боев за Алеппо, и, что самое важное, врачи не разбежались, не уехали за границу, где могли получать в десятки раз больше. Кстати, здесь очень ценятся специалисты, которые учились в Советском Союзе.

«Я получил образование в России. Поэтому низкий поклон России за образование, которое нам дала. В нашей больнице и в стране много специалистов, которые получили образование в бывшем Советском союзе, в России и Украине. И работаем», — говорит акушер-гинеколог Салах Абду.

Два государственных роддома уже не справляются потоком пациенток, и в Алеппо открываются все новые частные клиники — их уже два десятка. И в каждой — огромная очередь.