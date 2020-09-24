Сенаторы США требуют расследования сделок сына Байдена и Батуриной

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Шесть лет назад вдова Юрия Лужкова отправила миллионы долларов на счет компании, связанной с наследником кандидата в президенты США.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Consolidated News Photos, 5-tv.ru

У американских сенаторов появились неожиданные вопросы к Джо Байдену. В самый разгар предвыборной гонки стало известно, что кандидат в президенты несколько лет получал деньги от вдовы Юрия Лужкова — Елены Батуриной. Этому посвящен отдельный доклад.

В нем говорится, что еще шесть лет назад Батурина отправила почти 3,5 миллиона долларов на счет компании, одним из учредителей которой является сын Байдена Хантер. Еще через год — сразу девять переводов.

Все эти деньги тут же вкладывались в производство планшетных компьютеров в Китае. Сенаторы заподозрили Байдена-младшего в преступных операциях и потребовали начать полноценное расследование.

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