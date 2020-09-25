Аномальная жара: В Петербурге побит температурный рекорд в сентябре

В Петербург на несколько дней вернулось лето. Такой теплой погоды в конце сентября не было почти сто лет! В четверг столбик термометра поднялся выше отметки 23 градуса. Это новый температурный рекорд. Предыдущий исторический максимум был зафиксирован в 1925 году. По прогнозам, в ближайшие дни теплая погода сохранится.