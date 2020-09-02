Угрозы, наследство и насилие: Сергей Жорин о странном поведении вдовца Легкоступовой

Звездный адвокат Сергей Жорин, нанятый дочерью покойной певицы Валентины Легкоступовой для установления всех обстоятельств ее внезапной кончины, прокомментировал странное поведение вдовца артистки — яхтсмена Юрия Фирсова.

Угрозы от Фирсова

Как известно, многие коллеги, а также близкие родственники Легкоступовой считают последнего супруга звезды причастным к ее смерти. По одной из версий, в роковой вечер, когда певица поскользнулась в квартире и получила серьезную травму головы, именно Фирсов мог спровоцировать конфликт приведший к трагической случайности. Такое предположение родилось, когда наследница звезды — Анетта Бриль — сообщила, что обнаружила яхтсмена в состоянии алкогольного опьянения в одной квартире с матерью.

Позже Бриль призналась, что незадолго до кончины Легкоступовой получала угрозы от Фирсова, а также не раз видела на теле покойной синяки и ссадины. Их происхождение до настоящего времени остается загадкой.

«У Анетты есть ее аудиозаписи с угрозами Фирсова. На этих аудиозаписях Фирсов говорит о том, что все те, кто не будут соглашаться с его позицией, будут об этом жестоко жалеть. Это он заявил еще до смерти Валентины Легкоступовой», — подтвердил слова женщины Сергей Жорин в беседе с 5-tv.ru.

Наследство Легкоступовой

Известный адвокат рассказал и о еще одной странности в поведении вдовца певицы. Сразу после кончины звезды следователи изъяли из ее квартиры ряд предметов. Казалось бы, обычная процедура? Однако Фирсов и его официальные представители предпринимали ряд попыток, чтобы как можно скорее получить обратно все изъятые ценные вещи и деньги. Мотивировал свое поведение яхтсмен тем, что вышеперечисленное якобы принадлежит исключительно ему, а не Валентине.

К счастью, правоохранителям и юристам удалось быстро пресечь эти попытки. Как пояснил юрист, по закону, делать это не имеет права никто. И вот почему.

«Как минимум, это — наследственная масса и должна быть распределена между наследниками, а как максимум, эти ценности вообще могут принадлежать третьим лицам. К слову, несмотря на то, что Фирсов находился в браке всего лишь 40 дней, он, по моей информации, намерен наравне с детьми участвовать в разделе наследственной массы. Морально-этические моменты в этой связи его, насколько я понимаю, не стильно беспокоят», — отметил Жорин.

Instagram @legkostupovavalentina

Бил или нет?

Комментируя информацию о многочисленных гематомах на теле звезды, Сергей Жорин попросил не делать поспешных выводов. Он сообщил, что в настоящее время ввиду данного факта уже проводится ряд судебно-медицинских экспертиз. И отметил, что если их результатов будет недостаточно, то эксперты проведут еще несколько исследований. Тут же звездный адвокат высказал предположение, почему Юрий Фирсов внезапно собрался в длительное плавание.

«Совершенно понятно, почему Фирсов собирается как можно быстрее уйти в так называемую регату. По итогам проведения ряда экспертиз может быть возбуждено уголовное дело и даже не одно. Но сейчас об этом говорить пока преждевременно. Необходимо дождаться соответствующего процессуального решения», — пояснил юрист.

Звонки от неизвестных

Говоря о состоянии дочери Валентины Легкоступовой Сергей Жорин заметил, что сегодня у нее возникают некоторые опасения насчет хода дела. Выяснилось, что Анетта Бриль опасается, что вдовец певицы каким-то образом сможет повлиять на результат проверки. В свою очередь юрист заметил, что веских оснований для этих опасений пока нет. Ожидается, что все пройдет, как и положено, в соответствии с законом.

«Кроме того, нужно отметить, что в настоящее время Анетте поступает большое количество звонков на ее телефонный номер, как от очевидных намеков угрожающего характера от неустановленных лиц до таких странных звонков. Анетта сейчас находится в таком тяжелом психологическом состоянии в связи с тем, что не понимает, что происходит вокруг нее», — подытожил Сергей Жорин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Юрий Фирсов повел Валентину Легкоступову в ЗАГС в день развода с предыдущей супругой.