Стоит ли москвичам еще ждать возвращения «бабьего лета»?

Даже в начале октября в Москве может продолжиться бабье лето. Об этом сказал заместитель директора Гидрометцентра Дмитрий Киктев, пишет «Вечерняя Москва».

В настоящий момент москвичи наслаждаются почти летним теплом. В выходные погода не изменится, температура составит 20-22 градуса без осадков. А вот с 28 сентября стоит ждать похолодания. Впрочем, оно будет незначительным и долго не продлится. В Московской области столбики термометров и вовсе будут показывать 22 градуса, пишет «Экономика сегодня».

«Утверждать, что бабьего лета больше не будет, я бы не стал», — с уверенностью заявил метеоролог

По мнению Киктева, в начале октября в столицу России снова вернется непривычное для этого времени года тепло. Все потому, что так называемое «бабье лето» — не подарок, а научное явление. Если стационарный антициклон приходит в регион, он устанавливается там надолго.

В целом в Москве будет холодать, но очень медленно. Кроме того, в дальнейшем хорошая погода может снова и снова возвращаться в столицу, пусть и не на летнем уровне.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Петербурге был побит температурный рекорд сентября.