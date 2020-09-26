Стоит ли москвичам еще ждать возвращения «бабьего лета»?
Заместитель директора Гидрометцентра Дмитрий Киктев дал прогноз на ближайшие дни.
Фото: ТАСС / Шарифулин Валерий
Даже в начале октября в Москве может продолжиться бабье лето. Об этом сказал заместитель директора Гидрометцентра Дмитрий Киктев, пишет «Вечерняя Москва».
В настоящий момент москвичи наслаждаются почти летним теплом. В выходные погода не изменится, температура составит 20-22 градуса без осадков. А вот с 28 сентября стоит ждать похолодания. Впрочем, оно будет незначительным и долго не продлится. В Московской области столбики термометров и вовсе будут показывать 22 градуса, пишет «Экономика сегодня».
«Утверждать, что бабьего лета больше не будет, я бы не стал», — с уверенностью заявил метеоролог
По мнению Киктева, в начале октября в столицу России снова вернется непривычное для этого времени года тепло. Все потому, что так называемое «бабье лето» — не подарок, а научное явление. Если стационарный антициклон приходит в регион, он устанавливается там надолго.
В целом в Москве будет холодать, но очень медленно. Кроме того, в дальнейшем хорошая погода может снова и снова возвращаться в столицу, пусть и не на летнем уровне.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Петербурге был побит температурный рекорд сентября.
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