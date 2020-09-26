Стоит ли москвичам еще ждать возвращения «бабьего лета»?

|
Анастасия Шадская
76

Заместитель директора Гидрометцентра Дмитрий Киктев дал прогноз на ближайшие дни.

Стоит ли москвичам еще ждать возвращения «бабьего лета»?

Фото: ТАСС / Шарифулин Валерий

Тема:
Погода

Даже в начале октября в Москве может продолжиться бабье лето. Об этом сказал заместитель директора Гидрометцентра Дмитрий Киктев, пишет «Вечерняя Москва».

В настоящий момент москвичи наслаждаются почти летним теплом. В выходные погода не изменится, температура составит 20-22 градуса без осадков. А вот с 28 сентября стоит ждать похолодания. Впрочем, оно будет незначительным и долго не продлится. В Московской области столбики термометров и вовсе будут показывать 22 градуса, пишет «Экономика сегодня».

«Утверждать, что бабьего лета больше не будет, я бы не стал», — с уверенностью заявил метеоролог

По мнению Киктева, в начале октября в столицу России снова вернется непривычное для этого времени года тепло. Все потому, что так называемое «бабье лето» — не подарок, а научное явление. Если стационарный антициклон приходит в регион, он устанавливается там надолго.

В целом в Москве будет холодать, но очень медленно. Кроме того, в дальнейшем хорошая погода может снова и снова возвращаться в столицу, пусть и не на летнем уровне.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Петербурге был побит температурный рекорд сентября.

Тема:
Погода
25 сент
Аномальная жара: В Петербурге побит температурный рекорд в сентябре
24 сент
«Бабье лето» в Петербурге прогреет воздух на 5-6 градусов выше нормы
23 сент
Мощный смерч пронесся по городу в Архангельской области — видео
19 сент
Деревья как снаряды: мощный ураган ударил по Москве и Подмосковью
18 сент
Пять человек пострадали из-за урагана в Москве и Подмосковье
18 сент
Видео: центр Хабаровска уходит под воду
17 сент
Синоптики рассказали, в какие регионы России придет аномальное тепло
17 сент
На Урал обрушился мощный шторм
16 сент
В ЕАО военные помогают с устранением последствий паводка
15 сент
Приморье накрыло сильнейшее за последние десять лет наводнение

Читайте также

+13° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
76.82
-0.36 89.66
-0.32
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:31
Найдены черные ящики разбившегося под Харьковом самолета
10:24
У бывшего акционера пивного завода «Балтика» похитили более 114 миллионов
10:15
Пилот рухнувшего под Харьковом самолета сообщал об отказе левого двигателя
9:57
Кто из звездных пенсионеров попадает под рекомендации Собянина сидеть дома?
9:41
Стоит ли москвичам еще ждать возвращения «бабьего лета»?
9:22
Какой витамин снижает риск смертности из-за коронавируса?

Сейчас читают

«Как бы не сорвался»: пользователи сети переживают за потерявшего дочь Конкина
Стали известны результаты анализов на алкоголь утонувшей дочери Владимира Конкина
Международная реакция на выступление Владимира Путина в ООН

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок