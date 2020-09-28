«Она должна согласиться!» — известный боксер объяснила, почему вызвала Бузову на ринг

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Виктория Андреева
Эксклюзив 911

Ангелина Семенова ранее обещала, что не будет сильно бить звезду — будет бить «красиво»!

Фото, видео: Instagram @buzova86; 5-tv.ru

Тема:
Ольга Бузова

Мастер боевых искусств, бронзовый призер чемпионата мира по панкратиону Ангелина Семенова вызвала певицу Ольгу Бузову на ринг. Такое заявление вызвало немалый ажиотаж в сети. Кто-то поддерживает спортсменку и прочит ей безусловную победу, другие же всерьез опасаются за жизнь артистки.

Решение вступить в спарринг со звездой профессиональный боксер прокомментировала в беседе с 5-tv.ru.

«Увидела в сети, что она хочет и готова выйти на ринг против любого. Тут мне пришла в голову мысль: почему бы нам с ней не закатить реально крутой бой, раз она готова?!» — призналась девушка.

По ее словам, реализовать уникальное соревнование достаточно просто, если захотеть. Обеим достаточно лишь надеть боксерские перчатки. При этом Ангелина дала дружеский совет потенциальной оппонентке: не забыть про капу для зубов. В противном случае велик риск, что после боя звезда останется без шикарной улыбки.

«Я думаю, готовиться ей не совсем обязательно. Ведь, как заявил ее менеджер, она уже имеет небольшую спортивную подготовку в единоборствах. Ольга такая смелая, напористая, отважная. Конечно, она должна согласиться! Ведь сделала такое признание на широкую общественность!» — подытожила Семенова.

Instagram @angelyalyabra_

Как известно, сама Ольга Бузова до настоящего времени никак не комментировала необычное предложение спортсменки. Правда, ее PR-менеджер признался: ни он, ни его начальница ранее не слышали о подобной инициативе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что двойник Ольги Бузовой поменяла имя в паспорте, чтобы быть еще ближе к кумиру.

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