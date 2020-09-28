«Буду бить красиво!» — девушка-боец вызвала Бузову на ринг

|
Виктория Андреева
Эксклюзив 66

PR-директор певицы Антон Богославский прокомментировал необычное предложение.

Фото, видео: Instagram @buzova86, @anton_bo; 5-tv.ru

Тема:
Ольга Бузова

Певица Ольга Бузова, сама того не подозревая, оказалась втянута в очередной скандал. В личном Instagram-аккаунте девушка-боксер по имени Ангелина Семенова опубликовала пост, где заявила: она вызывает артистку на бой.

Мотивировала спортсменка это тем, что недавно Бузова лично поклялась, что сможет дать отпор любому противнику и продемонстрировать публике свои боксерские качества.

«Оля! Если ты готова выйти на ринг, то я готова побоксировать с тобой! Надеюсь, ты не откажешься от своих слов. <…> Ты сама сказала, что „боец по жизни“. <…> Обещаю, сильно бить не буду, но буду бить красиво!» — обратилась к певице потенциальная оппонентка.

Instagram @angelyalyabra_

Вскоре под постом образовалась масса комментариев, где верные поклонники Бузовой сулили боксеру неминуемое поражение. В свою очередь, сторонники Семеновой разрывали Instagram сообщениями: «Ольге не выжить!». А еще чуть позже в сети появилась информация, что официальный представитель звезды шоу-бизнеса якобы подтвердил слухи, что когда-то артистка действительно занималась айкидо.

Чтобы прояснить ситуацию, 5-tv.ru обратился за комментарием лично к PR-менеджеру Бузовой Антону Богославскому. На удивление, оказалось, что ни он, ни сама Ольга никогда не видели вышеуказанный пост.

«Вы знаете, мы даже не в курсе этого. Мы же не можем смотреть все Instagram мира, где пишут об Ольге. Кто-то что-то где-то [написал], может, хейтеры. Какое огромное количество пишет! У нас сейчас „Ледниковый период“. Она (Ольга Бузова — Прим.ред.) исключительно катается на коньках и обучается безумно красивому виду спорта. Что будет дальше — я вам подсказать не могу», — заявил представитель артистки.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какие подробности личной жизни Ольги Бузовой раскрыли экстрасенсы.

Тема:
Ольга Бузова
28 сент
Теперь официально: двойник Ольги Бузовой поменяла имя в паспорте
27 сент
«Крест на отношениях»: экстрасенсы предсказали расставание Бузовой и Манукяна
26 сент
Экстрасенсы готовы раскрыть тайны личной жизни Ольги Бузовой
24 сент
Сергей Жуков снимает сериал с Ольгой Бузовой и Владимиром Сычевым — видео
22 сент
Расстались ли Ольга Бузова и Давид Манукян?
22 сент
«Все нормально, братишка»: в сети появилось возможное видео ссоры Бузовой и Манукяна
17 сент
«Пиар-ход?» — Манукян попросил поддержки после удаления Бузовой их совместных фото
12 сент
Киркоров увидел в отношениях Бузовой и Манукяна себя с Пугачевой в молодости
8 сент
Все-таки вместе? Бузова показала поцелуй с Манукяном в лифте
4 сент
Фанат Бузовой, захвативший заложников в «Альфа-банке», признан невменяемым

Читайте также

+14° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 63%
78.67
1.85 91.48
1.82
Хуже врага: представительницы каких знаков зодиака не созданы для дружбы

Последние новости

17:17
А как же квартира? Жорин рассказал, почему Алибасов и Федосеева-Шукшина передумали разводиться
17:09
Астролог про конец 2020-го: глубокую трансформацию переживет далеко не каждый
17:00
«Буду бить красиво!» — девушка-боец вызвала Бузову на ринг
16:44
Как Добровинский отреагировал на жалобы Ефремова по поводу Пашаева?
16:35
Муниципальный депутат, подозреваемый в убийстве жены, прятался в кустах
16:31
РФ призвала мировые силы не вмешиваться в конфликт вокруг Нагорного Карабаха

Сейчас читают

«Обладала даром ясновидения»: астропсихолог раскрыла тайную причину гибели дочери Конкина
Помешал СК РФ: Жорин рассказал, как вдовец Легкоступовой отчаянно пытался получить рюкзак с ее драгоценностями
«Хотела семью»: няня внучки Конкина рассказала о личной жизни его дочери

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок