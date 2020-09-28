Певица Ольга Бузова, сама того не подозревая, оказалась втянута в очередной скандал. В личном Instagram-аккаунте девушка-боксер по имени Ангелина Семенова опубликовала пост, где заявила: она вызывает артистку на бой.

Мотивировала спортсменка это тем, что недавно Бузова лично поклялась, что сможет дать отпор любому противнику и продемонстрировать публике свои боксерские качества.

«Оля! Если ты готова выйти на ринг, то я готова побоксировать с тобой! Надеюсь, ты не откажешься от своих слов. <…> Ты сама сказала, что „боец по жизни“. <…> Обещаю, сильно бить не буду, но буду бить красиво!» — обратилась к певице потенциальная оппонентка.

Instagram @angelyalyabra_

Вскоре под постом образовалась масса комментариев, где верные поклонники Бузовой сулили боксеру неминуемое поражение. В свою очередь, сторонники Семеновой разрывали Instagram сообщениями: «Ольге не выжить!». А еще чуть позже в сети появилась информация, что официальный представитель звезды шоу-бизнеса якобы подтвердил слухи, что когда-то артистка действительно занималась айкидо.

Чтобы прояснить ситуацию, 5-tv.ru обратился за комментарием лично к PR-менеджеру Бузовой Антону Богославскому. На удивление, оказалось, что ни он, ни сама Ольга никогда не видели вышеуказанный пост.

«Вы знаете, мы даже не в курсе этого. Мы же не можем смотреть все Instagram мира, где пишут об Ольге. Кто-то что-то где-то [написал], может, хейтеры. Какое огромное количество пишет! У нас сейчас „Ледниковый период“. Она (Ольга Бузова — Прим.ред.) исключительно катается на коньках и обучается безумно красивому виду спорта. Что будет дальше — я вам подсказать не могу», — заявил представитель артистки.

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